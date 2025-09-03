بازتعریف مراکز فرهنگی مساجد گامی برای بازگرداندن امید به جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ملانوری رئیس ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با تأکید بر ضرورت بازگرداندن امید و نشاط به عرصه فرهنگی کشور گفت: یکی از راهکارهای اساسی رسیدن به این هدف، بازتعریف و ساماندهی مراکز فرهنگی و هنری مساجد است. در این راستا، در نظر داریم برای مدیران این مراکز، شاخصها و استانداردهای روشن و قابلقبولی تدوین و بر اساس آن، رتبهبندی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه این مراکز ماهیتی مردمی دارند و حتی در دورترین روستاهای مرزی نیز فعالاند، افزود: باید همواره یاد و نام شهدای این مراکز را زنده نگه داشت. در دوران جنگ دوازده روزه، مساجد صحنههای بیبدیلی از همدلی و مشارکت خلق کردند؛ برخی بهصورت شبانهروزی فعالیت داشتند و حتی زمانی که جمعی از مردم تهران را ترک کردند، یک مسجد مسئولیت نگهداری از درختها، گلها و خانههای آنان را پذیرفت و پیوسته با صاحبان خانهها در ارتباط بود.
رئیس ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در ادامه از علاقه شخصی خود به برخی آثار فرهنگی سخن گفت: فیلم پیرپسر را اخیراً تماشا کردهام. همچنین کتابی با عنوان اصول مربیگری و تولید سرود در مسجد اثر ارزشمندی است که به فعالان علاقهمند در حوزه طراحی و تولید سرودها توصیه میکنم.
وی با اشاره به ماندگاری تولیدات ملی و میهنی خاطرنشان کرد: یکی از آثار محسن چاوشی را بیش از صد بار شنیدهام. همچنین نوجوانان فعال در مساجد، سرودهای بسیار خوبی تولید کردهاند. پس از اجرای آثار ترکیبی مذهبی و میهنی توسط محمود کریمی، بسیاری از مراکز از این الگو بهره گرفتند و نمونههای مشابهی را در قالبهای متنوع ارائه دادهاند که مایه خرسندی من است.
