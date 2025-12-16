به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری رویترز گزارش داد که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد: اوکراین دونباس را نه از نظر حقوقی و نه از نظر عملی بهعنوان بخشی از روسیه به رسمیت نخواهد شناخت و هیچ منطقه اقتصادی آزاد در دونباس که تحت کنترل روسیه باشد، وجود نخواهد داشت.
رئیسجمهور اوکراین تصریح کرد که آمریکا خواهان حرکت سریع به سمت صلح است، اما اوکراین به تضمین کیفیت این صلح نیاز دارد.
وی افزود: تا این لحظه هیچ طرح صلح ایدهآلی وجود ندارد و پیشنویس کنونی صرفاً نسخهای است که در هر حال کار درباره آن هستیم.
زلنسکی همچنین گفت: توافقی وجود دارد مبنی بر اینکه تضمینهای امنیتی باید برای رأیگیری به کنگره آمریکا ارائه شود.
وی تأکید کرد: ما بسیار به دستیابی به تضمینهای امنیتی قوی نزدیک شدهایم.
رئیس جمهوری اوکراین در ادامه گفت: تضمینهای امنیتی در حد یک چارچوب کلی نیست، بلکه یک سند تفصیلی است که همچنان به کار و بررسی بیشتری نیاز دارد.
زلنسکی اعلام کرد: اوکراین و آمریکا از پیشنهاد صدراعظم آلمان برای برقراری آتشبس در ایام کریسمس حمایت میکنند.
وی هشدار داد: در صورتی که روسیه تلاشهای صلح را رد کند، از واشنگتن درخواست تسلیحات دوربرد خواهیم کرد.
در همین راستا، رئیس کمیسیون اروپا اظهار داشت: به لطف هماهنگی میان اوکراین، اروپا و آمریکا، شاهد پیشرفت واقعی هستیم.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: به سوی صلحی پایدار و ریشهدار در اوکراین پیش میرویم؛ اوکراین باید کشوری مستقل باقی بماند و اروپا نیز باید امن بماند.
ماکرون افزود: در کنار اروپاییها، اوکراینیها و آمریکاییها، همگرایی، حمایت نظامی و تضمینهای امنیتی قوی را تقویت میکنیم.
