رئیس کمیسیون اروپا در اجلاس ۲ روزه شورای اروپا با حضور سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد: باید خطرهای استفاده از دارایی‌های روسیه را بررسی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما در مورد بسته مالی برای ۲ سال آینده اوکراین بحث خواهیم کرد. من ۲ پیشنهاد برای تأمین مالی اوکراین ارائه کردم: یکی از طریق بودجه اتحادیه اروپا و دیگری از طریق وام جبران خسارت (اعطای وام به اوکراین از دارایی‌های مسدود شده مسکو).

رئیس کمیسیون اروپا سپس اضافه کرد: ما باید خطرات مربوط به استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه را با هم مورد بحث و بررسی قرار دهیم. ما جلسات شورای اروپا را بدون راه‌حلی برای تأمین مالی اوکراین ترک نخواهیم کرد.

اورزلا فون در لاین در اجلاس ۲ روزه شورای اروپا با حضور سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا سپس اضافه کرد: من از خواسته‌های بلژیک مبنی بر اینکه همه ما خطر استفاده از وام جبران خسارت برای اوکراین از طریق دارایی‌های روسیه را با یکدیگر بپذیریم، حمایت می‌کنم.

