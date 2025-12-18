به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما در مورد بسته مالی برای ۲ سال آینده اوکراین بحث خواهیم کرد. من ۲ پیشنهاد برای تأمین مالی اوکراین ارائه کردم: یکی از طریق بودجه اتحادیه اروپا و دیگری از طریق وام جبران خسارت (اعطای وام به اوکراین از دارایی‌های مسدود شده مسکو).

رئیس کمیسیون اروپا سپس اضافه کرد: ما باید خطرات مربوط به استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه را با هم مورد بحث و بررسی قرار دهیم. ما جلسات شورای اروپا را بدون راه‌حلی برای تأمین مالی اوکراین ترک نخواهیم کرد.

اورزلا فون در لاین در اجلاس ۲ روزه شورای اروپا با حضور سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا سپس اضافه کرد: من از خواسته‌های بلژیک مبنی بر اینکه همه ما خطر استفاده از وام جبران خسارت برای اوکراین از طریق دارایی‌های روسیه را با یکدیگر بپذیریم، حمایت می‌کنم.