مسئول اوکراینی: اوضاع خیلی بد است؛ دیگر کسی به زلنسکی اعتماد ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ویتالی کلیچکو شهردار کی یف پایتخت اوکراین تاکید کرد که رسوایی فساد اخیر در این کشور در حوزه انرژی باعث شد اعتماد به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از بین برود.

وی اضافه کرد: شرایط خیلی بد است. من به صراحت می گویم این فساد یک ضربه کمرشکن برای تمام اوکراین بود.

کلیچکو بیان کرد: چنین رسوایی‌هایی اعتماد میان همه اوکراینی‌ها و هم چنین اعتماد شرکای بین المللی ما را از بین می‌برد.

در ماه نوامبر اعلام شد که سر شبکه یک پروند فساد مالی در اوکراین یکی از چهره‌های نزدیک به زلنسکی بوده و به اراضی اشغالی فرار کرده است. میزان پولشویی در این پرونده فساد مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار اعلام شده است.