  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۷:۵۷

مسئول اوکراینی: اوضاع خیلی بد است؛ دیگر کسی به زلنسکی اعتماد ندارد

مسئول اوکراینی: اوضاع خیلی بد است؛ دیگر کسی به زلنسکی اعتماد ندارد

شهردار کی‌یف از بی اعتمادی مردم اوکراین نسبت به زلنسکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ویتالی کلیچکو شهردار کی یف پایتخت اوکراین تاکید کرد که رسوایی فساد اخیر در این کشور در حوزه انرژی باعث شد اعتماد به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از بین برود.

وی اضافه کرد: شرایط خیلی بد است. من به صراحت می گویم این فساد یک ضربه کمرشکن برای تمام اوکراین بود.

کلیچکو بیان کرد: چنین رسوایی‌هایی اعتماد میان همه اوکراینی‌ها و هم چنین اعتماد شرکای بین المللی ما را از بین می‌برد.

در ماه نوامبر اعلام شد که سر شبکه یک پروند فساد مالی در اوکراین یکی از چهره‌های نزدیک به زلنسکی بوده و به اراضی اشغالی فرار کرده است. میزان پولشویی در این پرونده فساد مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار اعلام شده است.

کد خبر 6689490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یک مسلمان IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      37 22
      پاسخ
      ازهمان اوّل هم ؛ مردم اوکراین درانتخاب زلنسکیِ بی تدبیروجنگ طلب؛ اشتباه بزرگی مرتکب شدندونتیجه ی آنرا هم دیدندن وچشیدند!
      • Aramis IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        13 10
        این روسیه بود حمله کرد به خاک اوکراین این بدبخت شد جنگ طلب؟
    • محمد IR ۰۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      13 12
      پاسخ
      ملت اکراین روسی هستند از اول این دلقک مسخره را نباید انتخاب میکردند. کمدین چکار سیاست دارد. مگر آدم قحطی بود.
    • ناشناس IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      7 8
      پاسخ
      همان اول همیشه می گفتیم زلنسکی فاسد هست و مملکت را به سقوط می کشاند ولی یک عده تحت تاثیر غرب هی حمایتش می کردند حالا مشخص شده که او و دارو دسته اش فاسد هستند
    • غلامرضا کاظمی IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      8 7
      پاسخ
      حیف از اوکراین و مردمش این زلنسکی بد قدم بر داشت تاریح و مردم دو کشور روسیه و اوکراین نخواهند او را بخشید او بره در سرزمین کابو های تحولش بگیرند نامرد پوک مغز عامل سیا
    • داریوش شیذر ارانی DE ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      14 8
      پاسخ
      لابد همه مردم اکراین وطن فروش هستند و به پوتین اعتماد دارند.
      • فرزاد IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        16 17
        وطن فروش کسانی هستند که به تحریک غربیها به خیابان ریختند و با داشتن پرچمهای کشورهای اروپایی و امریکا در دست ،رئیس جمهور انتخاب شده قانونی را ساقط کردند و اوکراین را که نه در استقلال از روسیه و نه در اقتصاد هیچ. مشکلی نداشت و کشور ابادی بود به این روز در اوردند و باعث تجزیه و ویرانی اوکراین شدند، این است اعتماد به غربیهای بد عهد و بدذات، خلایق هرچه لایق
    • محسن IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      7 6
      پاسخ
      آمریکا معادن اوکراین را تصرف کرد اروپا هم دنبال ارث خود از این جنگ است تا ارث خود را نگیرد جنگ ادامه دارد
    • IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      7 7
      پاسخ
      هر کس و هر کشوری که فکر می‌کنه با اعتماد به کشورهای دیگه خصوصا بلوک غرب می‌تونه آرامش داشته باشه در اشتباه هست تنها راه برای اینکه بتونی کشور خوبی داشته باشی قوی شدن و استقلال هست نمونه اش عراق یا افغانستان یا اکراین
    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      9 7
      پاسخ
      وقتی یک دلقک یهودی رئیس جمهور شود اوضاع از این بهتر نمیشود
    • کفشدوزک IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      12 7
      پاسخ
      نباید با طناب پوسیده آمریکا و غرب وارد درگیری نظامی با روسیه می شد....
    • امیر بلوچ IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      11 8
      پاسخ
      هنرپیشه ومهره کثیف آمریکایی
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      8 7
      پاسخ
      زلنسکی نازیسم باعث نابودی اوکراین و کشتن مردم خودش شد سرنوشت صدام را پیدا میکند
    • Faridon.gh4848 IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      20 8
      پاسخ
      دال براین نمیشه چون بخشی از اوکراین روسی هستند باید به روسیه واگذار شود کلا روسیه متجاوز گر بود وبه زور بخشی از اوکراین داره جدا میکنه ...الان در اکثر کشورهای جهان کشورهای های هستند در همسایه خود مرزهای با هم زبانان خود دارند پس انان هم باید فردا حمله کنند مرز جغرافیای خود را با این بهانه گسترش بدهند ونارامی در جهان پدید اورند
    • موسوی IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      2 1
      پاسخ
      باشه تا دیگر یک صهیونیستی را مسئول نکنید اینها همیشه از کشتار و بوی کباب کودکان لذت میبرند
    • یک ایرانی IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      روزی که مردم اوکراین زلنسکی دلقک را به ریاست جمهوری انتخاب کردند فکرچنین روزهایی را هم نمیکردند اماچیزی که مهم هستش اینه نبایدیک دلقک را بعنوان رئیس جمهور انتخاب میکردند واقعا آن روز چه فکری کردندکه چنین اتفاقاتی افتادکشوری با آن همه اقتدارو ثروت کاملا نابود وتجزیه شد
    • کازرانی هستم AE ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      زلنسکی فکر کرد مملکت داری یه فیلمه یه پروژه فیلم بازی کنه جمعش کنه ملکت داری آدم دانا می‌خواد اوکراین و به فنا داد به جایی که با روسیه دوست باشه رفت با ناتو رفت زیر پوشش اروپا مملکت داری خیلی سخته وارد جنگ شدن خیلی سخته وارد جنگ میشی ولی بیرون اومدنش چی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها