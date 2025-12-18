  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

روسیه: ۷۷ پهپاد اوکراین سرنگون شد

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای از سرنگونی ۷۷ پهپاد اوکراین توسط پدافند هوایی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ۷۷ پهپاد اوکراین طی شبانه روز گذشته سرنگون شد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه‌روز گذشته یک موشک هیمارس و ۷۷ فروند پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه شده است: سامانه‌های پدافند هوایی ۷۷ فروند پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بریانسک، بلگورود، روستوف، کریمه و دریای سیاه رهگیری و منهدم کردند.

مسکو افزود: تعدا زیادی از نظامیان اوکراینی نیز کشته شدند.

کد خبر 6693573

