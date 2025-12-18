روسیه: ۷۷ پهپاد اوکراین سرنگون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ۷۷ پهپاد اوکراین طی شبانه روز گذشته سرنگون شد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه‌روز گذشته یک موشک هیمارس و ۷۷ فروند پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه شده است: سامانه‌های پدافند هوایی ۷۷ فروند پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بریانسک، بلگورود، روستوف، کریمه و دریای سیاه رهگیری و منهدم کردند.

مسکو افزود: تعدا زیادی از نظامیان اوکراینی نیز کشته شدند.