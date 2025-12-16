  1. جامعه
  2. شهری
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴

نشست مدیران بحران اصفهان با حضور تیم تهران برگزار شد

نشست مدیران بحران و پدافند غیرعامل مناطق معین اصفهان با حضور تیم اعزامی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی مدیران بحران و پدافند غیرعامل استان‌ها و شهرستان‌های معین مناطق پانزده‌گانه شهر اصفهان با حضور تیم اعزامی از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و منطقه ۶، به‌عنوان معین شهر اصفهان، برگزار شد.

در این نشست، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز به ارائه مطالب آموزشی پیرامون مدیریت بحران شهری پرداخت و ضمن تاکید بر ضرورت تقویت هماهنگی، هم‌افزایی و تبادل تجربیات میان استان‌ها و مناطق معین در حوزه ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل تأکید کرد. وی همچنین، آمادگی مدیریت بحران پایتخت را برای اشتراک گذاری تجارب و مطالعات خود با اصفهان و سایر شهرهای کشور اعلام کرد.

در ادامه این برنامه، تیم‌های حاضر از ساختمان اصلی و مرکز فرماندهی عملیات اضطراری (EOC) اداره کل بحران، پدافند غیرعامل و HSE شهرداری اصفهان بازدید کردند و از نزدیک با ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و روندهای عملیاتی این مرکز آشنا شدند.

