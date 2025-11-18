تاکید بر تقویت همکاری مدیریت بحران مناطق تهران با استان های معین

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست شورای رؤسای ادارت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مناطق ۲۲ گانه با هدف ارائه تجربیات و درسآموختههای برگزاری تمرینهای مشترک با استانهای معین، از سوی اداره هماهنگی مناطق در سالن شهید قاسم سلیمانی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.
در این نشست رؤسای مدیریت بحران مناطق ۹، ۱۲، ۱۵ و ۱۶ بهارائه تجربیات حضور در تمرینهای استان معین منطقه خود پرداختند و راهکارهایی برای ارتقای همکاریهای مشترک با استانهای معین مطرح شد.
در این نشست موضوعاتی از جمله راه اندازی بانک اطلاعاتی مشترک بین ادارات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مناطق ۲۲ گانه و استانهای معین، برگزاری جلسه مشترک با حضور رؤسای مدیریت بحران مناطق، شهرداران مناطق و نمایندگان سازمان مدیریت بحران کشور، مشارکت در تمرینهای سراسری استانهای معین، پیشتاز و مسئول پهنه و نیز اتصال هاتلاینهای استانی به مرکز عملیات فرماندهی (EOC) مستقر در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، به عنوان پیشنهاد مطرح شد.
محسن حسینی تودشکی مشاور سازمان در امور برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی در این نشست، ضمن استقبال از پیشنهادات مطرح شده گفت: موضوع برگزاری جلسه مشترک سالیانه ستاد مدیریت بحران کشور با حضور رؤسای ادارات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مناطق و شهرداران مناطق بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه مشارکت استانهای معین، پیشتاز و مسئول ۵ پهنه تهران در مناطق مختلف اثرات قابل توجهای در استانها دارد، تصریح کرد: مشارکت با استانهای معین منجر به تقویت ارتباطات و کسب تجربه در این حوزه خواهد شد.
منصور محمدی توانا، رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه ۱۶، گزارشی از برگزاری مانور سراسری همدان استان معین این منطقه ارائه و به بیان درسآموختههای این تمرین پرداخت. گزارش تمرین تمامعیار استان اردبیل با عنوان «صلابت سبلان» و اعزام نیروهای امدادی بر اساس سناریوی پیشبینیشده از محل خدمت به مکان برگزاری تمرین نیز از سوی عباس موحدی، رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه ۹ ارائه شد.
در ادامه نشست مهدی خاکسار، رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه ۱۲، گزارشی درباره میزبانی این منطقه از مدیریت بحران استان مرکزی و بازدید از اماکن و ظرفیتهای منطقه ارائه داد. حسین گودرزی، رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه ۱۵، با اشاره به تمرین استان یزد خواستار پررنگتر شدن نقش ستادهای مدیریت بحران مناطق در هماهنگیهای استانی شد. همچنین مهدی خسروانی و عیسی حمیدنیا، رؤسای ادارات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مناطق ۶ و ۱۷، بهترتیب از تجربه حضور استانهای اصفهان و کرمانشاه در مناطق خود گزارش دادند.
در پایان، بر ضرورت توجه به برخی جزئیات در طراحی سناریوهای تمرینهای عملیاتی و دور میزی تأکید شد. گزارش پیوستن ایران به تیمهای بینالمللی جست جو و نجات شهری (INSARAG) و مروری بر تمرین هفته گذشته مشترک میان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی نیز از دیگر محورهای مطرحشده در این جلسه بود.
