  1. جامعه
  2. شهری
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸

تاکید بر تقویت همکاری مدیریت بحران مناطق تهران با استان های معین

تاکید بر تقویت همکاری مدیریت بحران مناطق تهران با استان های معین

چهارمین نشست شورای روسای مدیریت بحران مناطق ۲۲ گانه تهران با محور تجربه تمرین‌های مشترک با استان‌های معین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست شورای رؤسای ادارت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مناطق ۲۲ گانه با هدف ارائه تجربیات و درس‌آموخته‌های برگزاری تمرین‌های مشترک با استان‌های معین، از سوی اداره هماهنگی مناطق در سالن شهید قاسم سلیمانی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.

در این نشست رؤسای مدیریت بحران مناطق ۹، ۱۲، ۱۵ و ۱۶ به‌ارائه تجربیات حضور در تمرین‌های استان معین منطقه خود پرداختند و راهکارهایی برای ارتقای همکاری‌های مشترک با استان‌های معین مطرح شد.

در این نشست موضوعاتی از جمله راه اندازی بانک اطلاعاتی مشترک بین ادارات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مناطق ۲۲ گانه و استان‌های معین، برگزاری جلسه مشترک با حضور رؤسای مدیریت بحران مناطق، شهرداران مناطق و نمایندگان سازمان مدیریت بحران کشور، مشارکت در تمرین‌های سراسری استان‌های معین، پیشتاز و مسئول پهنه و نیز اتصال هات‌لاین‌های استانی به مرکز عملیات فرماندهی (EOC) مستقر در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، به عنوان پیشنهاد مطرح شد.

محسن حسینی تودشکی مشاور سازمان در امور برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در این نشست، ضمن استقبال از پیشنهادات مطرح شده گفت: موضوع برگزاری جلسه مشترک سالیانه ستاد مدیریت بحران کشور با حضور رؤسای ادارات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مناطق و شهرداران مناطق بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه مشارکت استان‌های معین، پیشتاز و مسئول ۵ پهنه تهران در مناطق مختلف اثرات قابل توجه‌ای در استان‌ها دارد، تصریح کرد: مشارکت با استان‌های معین منجر به تقویت ارتباطات و کسب تجربه در این حوزه خواهد شد.

منصور محمدی توانا، رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه ۱۶، گزارشی از برگزاری مانور سراسری همدان استان معین این منطقه ارائه و به بیان درس‌آموخته‌های این تمرین پرداخت. گزارش تمرین تمام‌عیار استان اردبیل با عنوان «صلابت سبلان» و اعزام نیروهای امدادی بر اساس سناریوی پیش‌بینی‌شده از محل خدمت به مکان برگزاری تمرین نیز از سوی عباس موحدی، رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه ۹ ارائه شد.

در ادامه نشست مهدی خاکسار، رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه ۱۲، گزارشی درباره میزبانی این منطقه از مدیریت بحران استان مرکزی و بازدید از اماکن و ظرفیت‌های منطقه ارائه داد. حسین گودرزی، رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه ۱۵، با اشاره به تمرین استان یزد خواستار پررنگ‌تر شدن نقش ستادهای مدیریت بحران مناطق در هماهنگی‌های استانی شد. همچنین مهدی خسروانی و عیسی حمیدنیا، رؤسای ادارات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مناطق ۶ و ۱۷، به‌ترتیب از تجربه حضور استان‌های اصفهان و کرمانشاه در مناطق خود گزارش دادند.

در پایان، بر ضرورت توجه به برخی جزئیات در طراحی سناریوهای تمرین‌های عملیاتی و دور میزی تأکید شد. گزارش پیوستن ایران به تیم‌های بین‌المللی جست جو و نجات شهری (INSARAG) و مروری بر تمرین هفته گذشته مشترک میان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

کد مطلب 6660554

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها