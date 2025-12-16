به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جمالی عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با اشاره به سابقه تاریخی و فرهنگی استان گفت: گلستان با قدمت شش هزار ساله و تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی، از ظرفیت‌های کم‌نظیر کشور برخوردار است. این استان همواره مرکز ایالت‌ها و تمدن‌های مختلف بوده و غنای فرهنگی و تاریخی آن مثال‌زدنی است.



وی افزود: با وجود این توانمندی‌ها، توسعه استان تاکنون با محدودیت‌های زیرساختی مواجه بوده است. به عنوان نمونه، حدود ۹۵ درصد منابع آب استان از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود و در حوزه برق، فاضلاب و زیرساخت‌های اساسی، همچنان مشکلاتی وجود دارد که مانع تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری به فرصت‌های واقعی سرمایه‌گذاری شده است.



جمالی با بیان اینکه استان گلستان ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی و مرزی دارد، تاکید کرد: منطقه آزاد و موقعیت مرزی استان می‌تواند فرصت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای ایجاد کند، اما برای بهره‌برداری کامل، نیازمند مدیریت تجربه‌مند و توجه ویژه نهادهای ملی هستیم.



وی ادامه داد: تاکنون شکاف تاریخی در توسعه استان وجود داشته و سرانه اعتبارات جاری و زیرساخت‌های خدماتی نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است. جبران این فاصله، کاهش شکاف توسعه‌ای و اجرای پروژه‌های ملی از اولویت‌های اساسی مدیریت استان به شمار می‌رود.



جمالی با تاکید بر نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: این سازمان با بدنه حرفه‌ای و تخصصی خود می‌تواند نقش کلیدی در تنظیم، تعادل‌بخشی و عدالت محوری داشته باشد و در مسیر توسعه و تحول استان کمک‌کننده باشد.