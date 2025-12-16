  1. استانها
  2. تهران
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۶

آیین تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی قرچک برگزار شد

آیین تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی قرچک برگزار شد

قرچک- حجت‌الاسلام محسن محسنی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به‌عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی قرچک منصوب و از خدمات محمد عبدالرحیمی تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع حجت‌الاسلام محمد عبدالرحیمی و معارفه حجت‌الاسلام محسن محسنی به عنوان رئیس اداره تبلیغات اسلامی قرچک، با حضور حجت‌الاسلام منصور باقربیک مدیرک، تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، علی خزایی نماینده مردم ورامین پیشوا قرچک در مجلس شورای اسلامی، علی محمد اسلامی فرماندار قرچک، حجت‌الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک و مجتبی عزیزی امام جمعه ورامین برگزار شد.

در پایان این آئین، از خدمات و فعالیت‌های جهادی حجت‌الاسلام محمد عبدالرحیمی تقدیر به‌عمل آمد و طی حکمی از سوی مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، حجت‌الاسلام محسن محسنی به‌عنوان سرپرست جدید اداره تبلیغات اسلامی قرچک معرفی شد.

آیین تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی قرچک برگزار شد

کد خبر 6691771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها