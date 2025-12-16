آیین تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع حجتالاسلام محمد عبدالرحیمی و معارفه حجتالاسلام محسن محسنی به عنوان رئیس اداره تبلیغات اسلامی قرچک، با حضور حجتالاسلام منصور باقربیک مدیرک، تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، علی خزایی نماینده مردم ورامین پیشوا قرچک در مجلس شورای اسلامی، علی محمد اسلامی فرماندار قرچک، حجتالاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک و مجتبی عزیزی امام جمعه ورامین برگزار شد.
در پایان این آئین، از خدمات و فعالیتهای جهادی حجتالاسلام محمد عبدالرحیمی تقدیر بهعمل آمد و طی حکمی از سوی مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، حجتالاسلام محسن محسنی بهعنوان سرپرست جدید اداره تبلیغات اسلامی قرچک معرفی شد.
نظر شما