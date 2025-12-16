  1. استانها
بالاکتفی: فعالیت مدارس استان یزد برای روز شنبه بررسی می‌شود

یزد_ مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: تصمیمات لازم درباره محدودیت‌ فعالیت های مدارس استان یزد برای روز شنبه اتخاذ خواهد شد تا خللی در زندگی و ایمنی شهروندان ایجاد نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان بالاکتفی شامگاه سه‌شنبه به دنبال صدور هشدار نارنجی برای استان یزد با حضور در اداره کل هواشناسی درباره وضعیت سامانه بارشی فعال و پیامدهای آن گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند و شبانه‌روزی کارشناسان هواشناسی استان در پایش دقیق سامانه‌های جوی و ارائه هشدارهای به‌موقع، بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد گفت: جلسات هماهنگی به‌صورت مستمر با استانداری و فرمانداری‌ها در حال برگزاری است و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در نقاط حساس و پرخطر مستقر شده‌اند.

وی افزود: در حوزه لغزندگی جاده‌ها، اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد و برای روز شنبه ۲۹ آذر نیز در صورت نیاز، تصمیمات لازم درباره محدودیت‌های فعالیت‌های مدارس اتخاذ خواهد شد تا خللی در زندگی و ایمنی شهروندان ایجاد نشود.

در این نشست، با توجه به فعالیت سامانه بارشی مؤثر در سطح استان، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارندگی، لغزندگی جاده‌ها و سیلاب تأکید شد.

