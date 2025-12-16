به گزارش خبرنگار مهر، احسان بالاکتفی شامگاه سه‌شنبه به دنبال صدور هشدار نارنجی برای استان یزد با حضور در اداره کل هواشناسی درباره وضعیت سامانه بارشی فعال و پیامدهای آن گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند و شبانه‌روزی کارشناسان هواشناسی استان در پایش دقیق سامانه‌های جوی و ارائه هشدارهای به‌موقع، بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد گفت: جلسات هماهنگی به‌صورت مستمر با استانداری و فرمانداری‌ها در حال برگزاری است و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در نقاط حساس و پرخطر مستقر شده‌اند.

وی افزود: در حوزه لغزندگی جاده‌ها، اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد و برای روز شنبه ۲۹ آذر نیز در صورت نیاز، تصمیمات لازم درباره محدودیت‌های فعالیت‌های مدارس اتخاذ خواهد شد تا خللی در زندگی و ایمنی شهروندان ایجاد نشود.

در این نشست، با توجه به فعالیت سامانه بارشی مؤثر در سطح استان، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارندگی، لغزندگی جاده‌ها و سیلاب تأکید شد.