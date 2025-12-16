آمادگی شهر یزد برای مقابله با سیلاب

خبرگزاری مهر - گروه استانها: شهر یزد، بهعنوان یکی از شهرهای تاریخی و مهم کشور، همواره در معرض چالشهای طبیعی از جمله سیلابهای ناگهانی بوده است. تجربه بارندگیهای سنگین سالهای گذشته، لزوم توجه جدی به مدیریت ریسک و ارتقای تابآوری شهری را بیش از پیش آشکار ساخت. در طی دو تا سه سال اخیر، اقدامات گستردهای را در حوزه زیرساختهای شهری، تجهیزات عملیاتی و آمادگی نیروها انجام داده است.
آمادگی ستاد مدیریت بحران یزد برای مقابله با بارشهای زمستانی
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر از آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی برای مواجهه با بارشهای شدید و سیلاب در فصل پاییز و زمستان خبر داد.
احسان بالاکتفی در ادامه با تأکید بر لزوم آمادگی پیش از وقوع بحران، گفت: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی، تمامی دستگاههای عضو ستاد بحران استان موظف به اجرای اقدامات پیشگیرانه، شناسایی مناطق پرخطر و آمادهسازی تجهیزات شدهاند.
وی با اشاره به برگزاری منظم جلسات ستادهای استانی و شهرستانی افزود: رصد لحظهای شرایط جوی و اطلاعرسانی سریع هشدارها از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی به ویژه برای کشاورزان و دامداران در دستور کار است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد از تقویت سیستمهای هشدار سریع و تعیین سه سطح جانشین در هر دستگاه خبر داد تا در زمان بحران، ارتباط مدیریتی دچار اختلال نشود.
بالاکتفی همچنین گفت: پاکسازی کانالها و مسیرهای آب توسط شهرداریها و دهیاریها نیز از جمله اقدامات ضروری است که انجام آن به همه تاکید شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده در شهر یزد اشاره کرد و گفت: در محدوده بافت تاریخی، طرح تابآوری شهری و هدایت آبهای سطحی اجرا شده و دهها چاه جذبی حفر شده است که نقش مؤثری در کاهش آبگرفتگی دارد. قطعاً همکاری مستمر میان شهرداری، میراث فرهنگی و دستگاههای امدادی سبب شده است تا بافت تاریخی در برابر بارشها مقاومتر شود.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در پایان، حفاظت از بافت تاریخی را یک ضرورت ملی دانست و بیان کرد: یزد بهعنوان یکی از کهنترین شهرهای ایران، دارای میراثی چند هزار ساله است که حفظ آن نیازمند همکاری تمامی دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای مدیریت نوین بحران است تا خطرات طبیعی به حداقل برسد و چهره تاریخی شهر از آسیب در امان بماند.
کاهش چشمگیر خطر سیلاب در شهر یزد؛ آمادگی کامل شهرداری برای بارشهای زمستانی
رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر از افزایش سطح آمادگی شهر یزد در برابر سیلابهای شهری و اقدامات مؤثر انجامشده طی دو تا سه سال گذشته خبر داد.
سیدمحمد میرجلیلی با اشاره به تجهیز ناوگان امداد و عملیات در سالهای اخیر گفت: در راستای افزایش آمادگی و توان عملیاتی برای پاسخگویی به موقع و مؤثر به حوادث و سوانح طبیعی، کمبودهای تجهیزاتی این حوزه برطرف شده و تجهیزاتی از جمله ۱۲ دستگاه پمپ لجنکش قطر ۶ و ۸ اینچ، ۴ دستگاه دیزل ژنراتور سیار، ۱۰۰ دستگاه انواع پمپ و لجنکش با قطر ۲ تا ۴ اینچ، ۲۰ دستگاه موتور برق، ۲ دستگاه بیل لودر، ۵ دستگاه تانکر آب، ۱۰ دستگاه وانت دو کابین و ۵ دستگاه خودروی کمپرسی تأمین شده است.
رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری یزد در ادامه به سیاست توزیع و بهرهبرداری از این تجهیزات اشاره کرد و افزود: به جز پمپهای لجنکش ۶ و ۸ اینچ و دیزلژنراتورهای سیار که به صورت مرکزی در اختیار اداره مدیریت بحران نگهداری میشوند، مابقی تجهیزات در اختیار مناطق و سازمانهای مرتبط شهرداری قرار داشته و استفاده دو منظوره از ظرفیتها داریم.
میرجلیلی با اشاره به طرحهای گسترده عمرانی در حوزه زیرساختی گفت: در چند سال اخیر اقدامات بسیار خوبی توسط شهرداری، بهویژه معاونت امور زیربنایی و مناطق، انجام شده که باعث شده ریسک وقوع سیلاب در شهر یزد به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. البته نمیتوان گفت ریسک صفر است، اما خطر آن بسیار پایین آمده است.
وی افزود: امیدواریم در طی روزهای آینده شاهد بارشهای مؤثر باشیم تا علاوه بر بهرهمندی مردم از نعمت باران، تأسیسات، تجهیزات و سیلبندهایی که شهرداری با همکاری مدیریت بحران استان ایجاد کرده، در شرایط واقعی مورد آزمایش قرار گیرد.
رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری یزد ادامه داد: در سالهای اخیر مردم تفاوت محسوسی در وضعیت آبگرفتگیها مشاهده میکنند؛ اکنون تقریباً هیچیک از زیرگذرها دچار انسداد یا آبگرفتگی نمیشود و مشکلات آب گرفتگی در بسیاری از معابر، میادین و تقاطعهای اصلی برطرف شده است. بخش زیادی از این اقدامات در زیر زمین اجرا شده و دیده نشود، اما بسیار مؤثر بودهاند.
میرجلیلی در خصوص میزان آمادگی نیروهای عملیاتی گفت: از ابتدای مهرماه، بازبینی کامل تجهیزات مناطق شهرداری، نحوه تیمبندی و عملکرد نیروها انجام شده است. همچنین در مانورهای اخیر که با همکاری ادارهکل مدیریت بحران استان و در سطح استان برگزار شد، نقاط ضعف شناسایی و برطرف شدند.
وی با اشاره به پیشبینی هواشناسی استان افزود: بر اساس اعلام هواشناسی یزد، هشدار سطح زرد صادر شده و فعلاً ریسک قابل توجهی برای شهر پیشبینی نمیشود. با وجود این، آمادگی نسبی برای اعزام تجهیزات و نیروهای آموزشدیده در صورت نیاز به دیگر استانها نیز وجود دارد.
حفر ۸۰۰ چاه جذبی جدید در شهر یزد
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سالهای اخیر حدود ۸۰۰ چاه جذبی جدید با عمق بیش از ۲۰ متر در نقاط مختلف شهر حفر و بیش از ۲۵ کیلومتر لولهگذاری با قطرهای متفاوت اجرا شده است.
محمدعلی اعتباری بیان کرد: همچنین دیوارهسازی و اصلاح پلهای روی رودخانه مرکزی در محدوده بلوار دانشجو تا بلوار شهید بهشتی بخشی انجام شده و بخشی همچنان در حال انجام است.
وی افزود: تعداد زیادی از چاههای قدیمی نیز اصلاح شده که عمق آنها افزایش یافته و دریچه و هواکش مناسب برایشان نصب شده است.
امید است با تداوم این روند، نهتنها ایمنی و آرامش شهروندان در فصول پربارش تأمین شود، بلکه زیرساختهای ایجادشده بهعنوان الگویی برای سایر شهرهای کشور در مدیریت پیشگیرانه سیلاب مورد توجه قرار گیرد. بیتردید، حفظ و بهروزرسانی مستمر این آمادگیها، همراه با مشارکت شهروندان و هماهنگی نهادهای مرتبط، کلید پایداری و مقاومت شهر یزد در برابر حوادث طبیعی خواهد بود.
