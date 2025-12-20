به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی گفت: با توجه به شرایط جوی و احتمال یخ زدگی و با توجه به درخواست فرمانداران شهرستان‌های تفت، مهریز و اشکذر همچنین هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط، کلیه مقاطع تحصیلی در شهرستان تفت و صرفاً بخش خضرآباد شهرستان اشکذر فردا یک‌شنبه ۳۰ آذر به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد افزود: همچنین مدارس ابتدایی شهر مهریز و مدارس ابتدایی و متوسط اول روستاهای شهرستان مهریز به صورت غیرحضوری می‌باشد.

وی ادامه داد: مدارس در سایر نقاط استان به صورت حضوری برگزار می‌شود.