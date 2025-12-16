به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی گفت: با توجه به شرایط جوی و صدور هشدار نارنجی هواشناسی، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان فردا چهارشنبه به ریاست استاندار و با حضور مدیران کل دستگاه‌های عضو ستاد برگزار می‌شود.

وی افزود: در این نشست آخرین گزارش دستگاه‌ها از اقدامات پیشگیرانه و میزان آمادگی تشریح و آخرین هماهنگی‌ها و دستورات لازم توسط استاندار و رئیس ستاد ابلاغ خواهد شد.

دبیر ستاد در خصوص وضعیت تعطیلی مدارس نیز افزود: بر اساس رصد مستمر از وضعیت شهرستان‌ها تاکنون تصمیمی برای تعطیلی مدارس گرفته نشده است.

وی با حضور در مرکز عملیات اضطراری اداره کل مدیریت بحران و ارتباط بی‌سیم با دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌ها را بررسی کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد همچنین از طریق سامانه‌های برخط آخرین وضعیت جاده‌ها، مخازن آب، حوادث و مأموریت‌های هلال احمر و نقشه‌های هواشناسی را بررسی کرد.

مرکز عملیات اضطراری اداره کل مدیریت بحران استان در شرایط نارنجی هواشناسی به صورت ۲۴ ساعته فعال و با مرکز آمادگی و پاسخ سازمان مدیریت بحران کشور ارتباط دارد.