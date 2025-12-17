مخالفت مصر با شهرک سازی اشغالگران در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، مصر به احداث ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

قاهره احداث این شهرک های صهیونیست نشین را نقض آشکار قانون بین المللی دانست و بر مخالفت با هر گونه شهرک سازی در کرانه باختری تاکید کرد.

مصر همچنین خواستار اقدامات موثری برای توقف تحرکات رژیم صهیونیستی در زمینه شهرک سازی شد و بر حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین تاکید کرد.

قاهره شهرک سازی در کرانه باختری را مانع اساسی در برابر راهکار دودولتی دانست و خواستار احیای روند سیاسی و تحق صلح عادلانه و فراگیر و دائمی در خاورمیانه شد.

گفتنی است که چند روز قبل، کابینه رژیم صهیونیستی احداث ۱۹ شهرک صهیونیست نشین جدید در کرانه باختری را تصویب و این اقدام تجاوزکارانه و اشغالگرانه را قانونی اعلام کرد.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی روز جمعه گزارش داد که کابینه نتانیاهو درخواست «اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم را برای ساماندهی ۱۹ شهرک در کرانه باختری اشغالی تصویب کرد.

بر اساس گزارش این رسانه، برخی از این شهرک‌های صهیونیست‌نشین کاملاً جدید هستند و برخی دیگر موجود بوده و ساماندهی خواهند شد؛ از جمله دو شهرک «گانیم» و «کادیم» که در سال ۲۰۰۵ همزمان با برچیدن شهرک‌ها در نوار غزه تخلیه شدند.