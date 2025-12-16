وزیر کشور درباره وضعیت بارندگی ها با استاندار کرمان گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در گفت‌وگوی تلفنی با اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، اظهار کرد: بارندگی‌های گسترده از امشب در سطح استان کرمان آغاز و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تاکنون در برخی نقاط کوهستانی بارش برف گزارش شده اما رفت و آمد در این مناطق عادی است و تمامی بخش‌ها فعال و مشکلی وجود ندارد.

استاندار کرمان با اشاره به وضعیت شهرستان‌های جنوبی استان کرمان که سابقه آب گرفتگی و سیل دارند، گفت: برای مناطق جنوبی تقسیم کار انجام شده و با حضور معاونان در این شهرستان‌ها، همه امکانات بسیج شده تا اقدامات پیشگیرانه تا حد امکان انجام شود.

طالبی، درباره شدت بارندگی‌ها بیان کرد: حجم بالای بارندگی که ممکن است رخ دهد، خطرناک است، اما تا روز جمعه شرایط استان کرمان شرایط خاصی خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه افزود: تمرکز زیادی بر اطلاع‌رسانی انجام شده و این هشدارها تا حد زیادی ارائه شده است و امسال این اقدامات کمک‌کننده بوده و نگرانی جدی از نظر تلفات جانی وجود ندارد.