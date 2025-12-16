  1. استانها
استاندار اصفهان: پروژه‌های زیست‌محیطی مقطعی و نمادین نباشد

اصفهان- استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه طرح‌های درختکاری و زیست‌محیطی نباید به‌صورت مقطعی و نمادین اجرا شوند، گفت: یکی از چالش‌های پروژه‌های زیست‌محیطی کشور جزیره‌ای‌عمل‌کردن دستگاه‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر سه‌شنبه در جلسه ستاد استانی کاشت یک میلیارد درخت در کشور با اشاره به اهمیت هماهنگی نهادی در موضوعات زیست‌محیطی اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم ما در پروژه‌های زیست‌محیطی کشور، جزیره‌ای‌عمل‌کردن دستگاه‌هاست و بسیاری از اقدامات، به‌دلیل نبود فرماندهی واحد و تغییر مدیران، در گذر زمان فراموش می‌شود یا تداوم نمی‌یابد.

وی با بیان اینکه پایداری پروژه‌ها از اجرای آن‌ها مهم‌تر است، افزود: اگر یک میلیارد درخت نیز کاشته شود، اما نگهداری و تداوم نداشته باشد، زحمات از بین می‌رود و حتی اعتماد مردم خدشه‌دار می‌شود.

استاندار اصفهان تاکید کرد: لازم است هر نهال کاشته‌شده حداقل سه سال نگهداری و نرخ بقا و اثرگذاری زیست‌محیطی آن به‌طور مستمر رصد شود.

وی با اشاره به لزوم انتخاب گونه‌های بومی و استفاده از منابع آبی پایدار، گفت: در شرایط اقلیمی اصفهان باید از آب‌های غیرمتعارف برای آبیاری استفاده شود و همچنین مکان‌یابی علمی و مطالعات فنی دقیق برای درختکاری ضروری است تا شاهد خشک‌شدن درختان یا ناکامی طرح‌ها نباشیم.

جمالی‌نژاد نقش تشکل‌های مردم‌نهاد را در موفقیت این طرح حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: تشکل‌های محیط‌زیستی باید بازوی نظارتی و حلقه اتصال میان حاکمیت و جامعه باشند و پیوند عاطفی و اعتقادی بین مردم و طرح‌های درختکاری، ضامن تداوم و موفقیت آن‌هاست.

استاندار اصفهان با تأکید بر شفافیت عملکرد و گزارش‌دهی مستمر در اجرای طرح‌ها خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ و نهادهای مختلف باید برنامه زمان‌بندی‌شده و قابل پایش ارائه دهند زیرا اگر نتوانیم به‌درستی از درخت کاشته‌شده نگهداری کنیم، بهتر است اصلاً آن را نکاریم.

وی اضافه کرد: امید است اصفهان نه تنها در صنعت، بلکه در حکمرانی هوشمند محیط‌زیست نیز پیشرو باشد.

