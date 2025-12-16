به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد عصر سهشنبه در جلسه ستاد استانی کاشت یک میلیارد درخت در کشور با اشاره به اهمیت هماهنگی نهادی در موضوعات زیستمحیطی اظهار کرد: یکی از چالشهای مهم ما در پروژههای زیستمحیطی کشور، جزیرهایعملکردن دستگاههاست و بسیاری از اقدامات، بهدلیل نبود فرماندهی واحد و تغییر مدیران، در گذر زمان فراموش میشود یا تداوم نمییابد.
وی با بیان اینکه پایداری پروژهها از اجرای آنها مهمتر است، افزود: اگر یک میلیارد درخت نیز کاشته شود، اما نگهداری و تداوم نداشته باشد، زحمات از بین میرود و حتی اعتماد مردم خدشهدار میشود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: لازم است هر نهال کاشتهشده حداقل سه سال نگهداری و نرخ بقا و اثرگذاری زیستمحیطی آن بهطور مستمر رصد شود.
وی با اشاره به لزوم انتخاب گونههای بومی و استفاده از منابع آبی پایدار، گفت: در شرایط اقلیمی اصفهان باید از آبهای غیرمتعارف برای آبیاری استفاده شود و همچنین مکانیابی علمی و مطالعات فنی دقیق برای درختکاری ضروری است تا شاهد خشکشدن درختان یا ناکامی طرحها نباشیم.
جمالینژاد نقش تشکلهای مردمنهاد را در موفقیت این طرح حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: تشکلهای محیطزیستی باید بازوی نظارتی و حلقه اتصال میان حاکمیت و جامعه باشند و پیوند عاطفی و اعتقادی بین مردم و طرحهای درختکاری، ضامن تداوم و موفقیت آنهاست.
استاندار اصفهان با تأکید بر شفافیت عملکرد و گزارشدهی مستمر در اجرای طرحها خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ و نهادهای مختلف باید برنامه زمانبندیشده و قابل پایش ارائه دهند زیرا اگر نتوانیم بهدرستی از درخت کاشتهشده نگهداری کنیم، بهتر است اصلاً آن را نکاریم.
وی اضافه کرد: امید است اصفهان نه تنها در صنعت، بلکه در حکمرانی هوشمند محیطزیست نیز پیشرو باشد.
نظر شما