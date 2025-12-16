https://mehrnews.com/x39T9Z ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷ کد خبر 6691978 استانها کردستان استانها کردستان ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷ بسته خبری ۲۵ آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان کردستان-بسته خبری بیست و پنجم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان به مهمترین اخبار و رویدادهای این استان میپردازد. دریافت 21 MB کد خبر 6691978 کپی شد مطالب مرتبط از «طلای گمشده» تا «پروندهسازی امنیتی»؛ پشت پرده یک باجگیری رسانهای بسته خبری ۲۴ آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴ استان تهران برچسبها بسته خبری کردستان بسته خبری سنندج
نظر شما