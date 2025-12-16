به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی با اشاره به جایگاه این عالم وارسته در تاریخ معاصر حوزه‌های علمیه گفت: این مرجع فقید از جمله عالمانی بود که در ساحت‌های علمی، فقهی، سیاسی و معنوی، حضوری اثرگذار و تعیین‌کننده داشت و سیره عملی او می‌تواند برای حوزه‌های علمیه امروز الهام‌بخش باشد.



وی در تبیین ویژگی‌های علمی آیت‌الله گلپایگانی افزود: عمق اجتهاد، استقلال رأی و احاطه کم‌نظیر بر مباحث فقهی و اصولی از شاخصه‌های برجسته مکتب علمی ایشان به شمار می‌رفت. به‌گونه‌ای که بزرگان حوزه، سطح تدریس ایشان در متونی همچون کفایه‌الاصول را هم‌تراز با یک درس خارج اصول ارزیابی کرده‌اند.



این سخنران با یادآوری دیدگاه‌های برخی از مراجع و اساتید برجسته حوزه علمیه قم ادامه داد: شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله مکارم شیرازی، همواره بر دقت نظر، موشکافی علمی و حضور ذهن مثال‌زدنی آیت‌الله گلپایگانی در مباحث درسی و تحقیقی تأکید داشته‌اند، ویژگی‌هایی که او را به یکی از چهره‌های ممتاز علمی حوزه تبدیل کرد.



رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به سخت‌کوشی و مجاهدت علمی این مرجع عالیقدر پرداخت و گفت: مشکلات معیشتی، بیماری و شرایط دشوار زندگی هرگز موجب وقفه در فعالیت‌های علمی و آموزشی ایشان نشد و حتی در ایام کسالت نیز ارتباط خود را با درس، بحث و تحقیق حفظ می‌کرد؛ امری که نشان‌دهنده روحیه کم‌نظیر علمی و تعهد عمیق او به رسالت حوزوی بود.



وی با اشاره به بُعد اجتماعی و سیاسی شخصیت آیت‌الله گلپایگانی تصریح کرد: این مرجع بزرگ، عالمی منزوی و دور از تحولات جامعه نبود، بلکه با صراحت بر پیوند ناگسستنی دین و سیاست تأکید داشت و معتقد بود روحانیت نمی‌تواند نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی بی‌تفاوت بماند.



این سخنران ادامه داد: مواضع شفاف و صریح آیت‌الله گلپایگانی در مقاطع حساس تاریخ معاصر، از جمله در جریان واقعه مدرسه فیضیه و پس از دستگیری امام خمینی (ره)، نشان‌دهنده حضور فعال و مسئولانه او در عرصه دفاع از دین و مرجعیت بود.



رفیعی با اشاره به نقش این مرجع فقید در حفظ کیان حوزه علمیه قم افزود: ایستادگی ایشان در قم و مخالفت با هجرت علما در آن مقطع حساس، تأثیر بسزایی در صیانت از حوزه و استمرار فعالیت‌های علمی و دینی داشت و از تصمیمات راهبردی و آینده‌نگرانه او حکایت می‌کرد.



وی در ادامه به جنبه‌های معنوی و ولایی شخصیت آیت‌الله گلپایگانی پرداخت و گفت: انس مداوم با قرآن کریم، اهتمام به تهجد و عبادت‌های شبانه و ارادت ویژه به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، به‌ویژه حضرت فاطمه زهرا (س) و سیدالشهدا امام حسین (ع)، از جلوه‌های برجسته سلوک معنوی این مرجع عالیقدر بود.



رفیعی با تأکید بر نیازهای امروز حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه برای ایفای نقش تمدن‌ساز خود، بیش از هر زمان دیگری به سه رکن اساسی نیاز دارند؛ تعمیق بنیه علمی، حضور آگاهانه و مسئولانه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و تقویت معنویت و پیوند با اهل‌بیت (ع)، مؤلفه‌هایی که در سیره علمی و عملی حضرت آیت‌الله گلپایگانی به‌روشنی قابل مشاهده است.

وی افزود: این مرجع برجسته شیعه با تلفیق کم‌نظیر فقاهت عمیق، حضور مسئولانه در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و سلوک معنوی ریشه‌دار، الگویی الهام‌بخش از عالم دینی تمدن‌ساز را در تاریخ معاصر حوزه‌های علمیه به نمایش گذاشت.