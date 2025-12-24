به گزارش خبرگزاری مهر، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس تصمیم آمریکا برای وضع محدودیت‌هایی علیه بروکسل را رد کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص نوشت: تصمیم آمریکا برای اعمال محدودیت‌های سفر بر شهروندان و مقامات اروپایی غیرقابل قبول و تلاشی برای به چالش کشیدن حاکمیت ما به شمار می‌آید.

کایا کالاس سپس اضافه کرد: اروپا به دفاع از ارزش‌های خود آزادی بیان (!)، قوانین دیجیتال منصفانه و حق تنظیم قوانین فضای خود - ادامه خواهد داد.

گفتنی است که کمیسیون اروپا ساعاتی پیش در بیانیه‌ای وضع ممنوعیت صدور روادید علیه ۵ تبعه اروپا از جمله «تیری برتون» کمیسر پیشین این اتحادیه را محکوم کرده بود.

این در حالیست که اختلافات میان واشنگتن و بروکسل در خصوص برخی موضوعات مقرراتی و حقوقی اخیراً افزایش یافته است.

از سوی دیگر، «جیمیسون گریر»، نماینده تجاری آمریکا اخیراً در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشته بود: اگر اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن همچنان بر اعمال محدودیت‌ها، بازدارندگی و کاهش توان رقابتی ارائه‌دهندگان خدمات آمریکایی از طریق اقدامات تبعیض‌آمیز اصرار ورزند، ایالات متحده هیچ گزینه‌ای جز استفاده از تمامی ابزارهای موجود برای مقابله با این اقدامات غیرموجه نخواهد داشت.

وی با اشاره به قوانین داخلی آمریکا خاطرنشان کرد که این کشور در صورت لزوم می‌تواند تعرفه‌های گمرکی و محدودیت‌هایی را علیه تأمین‌کنندگان خارجی اعمال کند.

این موضع‌گیری در پی جریمه اخیر اتحادیه اروپا علیه پلتفرم «ایکس» متعلق به ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی به دلیل نقض قوانین خدمات دیجیتال اروپا صورت گرفته بود.