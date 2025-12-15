به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «کریل دیمیتریف» (Kirill Dmitriev) رئیس صندوق ثروت سرمایه گذاری مستقیم روسیه و فرستاده ویژه رئیس جمهور این کشور امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: وحشتزده های اتحادیه اروپا همچنان اشتباه میکنند! آنها میدانند که استفاده از داراییهای مسکو بدون رضایت روسیه غیرقانونی است.
رئیس صندوق ثروت سرمایه گذاری مستقیم روسیه اضافه کرد: این امر نظام ذخیره ایجاد شده توسط آمریکا را تضعیف کرده و هزینهها را برای همه افزایش میدهد. روسیه در دادگاه پیروز خواهد شد و آنها را پس خواهد گرفت.
این در حالیست که کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود: ما تحریمهای جدیدی را علیه ناوگان سایه روسیه اعمال خواهیم کرد. کشورهای اتحادیه اروپا توافق کردهاند که در آینده از داراییهای مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین استفاده کنند. مسدود کردن داراییهای روسیه و استفاده از آنها بهترین گزینه برای جبران خسارات ناشی از جنگ این کشور علیه اوکراین است!
نظر شما