راهنمای جامع دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، حالا که سرعت و دقت در دسترسی به خدمات دولتی اهمیت بیشتری پیدا کرده، سازمان تامین اجتماعی نیز با ارائه سامانههای غیرحضوری، توانسته خدماتی مانند مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی را به سادگی در اختیار عموم قرار دهد. اگر شما هم به دنبال استعلام سوابق بیمه تامین اجتماعی یا دریافت سوابق بیمه با موبایل هستید، روشهای مختلفی وجود دارد که در این مطلب آنها را بررسی میکنیم.
انواع روشهای دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی
برای مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی میتوانید از روشهای زیر استفاده کنید:
روش اول: دریافت سابقه بیمه از طریق کد دستوری USSD
اگر به اینترنت دسترسی ندارید و یا به دنبال سادهترین راه برای مشاهده سریع سوابق بیمه هستید، میتوانید از کد دستوری استفاده کنید.
برای استفاده از کد دستوری استعلام بیمه تامین اجتماعی، کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:
شمارهگیری # ۱۴۲۰ * ۴ * از تلفن همراه
انتخاب گزینه استعلامها
انتخاب گزینه آخرین سابقه
وارد کردن کد ملی و دریافت پیامک
در کمتر از یک دقیقه، میتوانید مشاهده سوابق بیمه فقط با کد ملی را انجام دهید. این روش، سریعترین راه برای استعلام سابقه بیمه است. البته توجه داشته باشید که برای مشاهده جمع کل سوابق بیمه تامین اجتماعی، باید به روشهای اینترنتی رجوع کنید.
همچنین میتوانید از کد استعلام بیمه و کد استعلام تامین اجتماعی برای دریافت اطلاعات تکمیلی استفاده کنید.
روش دوم: اپلیکیشن تامین من
اگر به دنبال دسترسی آسان، دقیق و جامع به سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی هستید، اپلیکیشن رسمی تامین من بهترین گزینه است. این اپلیکیشن امکانات متعددی در اختیار شما قرار میدهد، از جمله:
مشاهده سوابق بیمه با موبایل با کد ملی
پرداخت حق بیمه
مشاهده و دانلود فیش حقوقی
دسترسی به اطلاعات درمانی و نوبت گیری آنلاین
مراحل استفاده از اپلیکیشن:
دانلود و نصب اپلیکیشن از وب سایت رسمی tamin.ir
ثبت نام یا ورود با کد ملی
مراجعه به بخش بیمه شدگان
انتخاب گزینه سوابق بیمهای برای استعلام تامین اجتماعی با کد ملی
با این اپ، امکان دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی در هر زمان و مکان برای شما فراهم است. حتی برای محاسبه بازنشستگی، بررسی لیست کارگاهها و چند سال سابقه بیمه با کد ملی هم میتوانید از اپلیکیشن بهره ببرید.
روش سوم: سامانه غیرحضوری تامین اجتماعی
روش سوم، استفاده از سامانه تامین اجتماعی است که از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوتر قابل دسترسی است. برای ورود به سامانه تامین اجتماعی با کد ملی کافی است به سایت eservices.tamin.ir مراجعه کرده و مراحل زیر را طی کنید:
ثبت نام با کد ملی و شماره تلفن
ورود به حساب کاربری
مراجعه به منوی بیمه شدگان
انتخاب سوابق تلفیقی برای مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی
در این بخش، میتوانید فایل PDF سوابق را دانلود کرده، چاپ بگیرید یا برای استفادههای قانونی ذخیره کنید.
امکانات بیشتر USSD برای خدمات بیمه
برخلاف تصور عمومی، خدمات کد دستوری بیمه تامین اجتماعی تنها به استعلام خلاصه نمیشود. از طریق همین کد، میتوانید موارد زیر را نیز پیگیری کنید:
پرداخت حق بیمه
نوبت گیری درمانی
بررسی پوشش خدمات درمانی
پیگیری بیمه سربازی و مشمولیت ها
استفاده از کد استعلام بیمه تامین اجتماعی اتباع برای افراد خارجی
مقایسه روشهای مشاهده سوابق
|
روش
|
نیاز به اینترنت
|
نیاز به ثبت نام
|
سرعت
|
USSD
|
ندارد
|
ندارد
|
بالا
|
اپلیکیشن تامین من
|
دارد
|
دارد
|
نسبتاً بالا
|
سایت eservices
|
دارد
|
دارد
|
نسبتاً بالا
هر کدام از این روشها بسته به شرایط فرد، میتوانند انتخاب مناسبی باشند. به خصوص برای حسابداران، شناخت و تسلط بر تمامی این روشها ضروری است. چون ممکن است لازم باشد برای تهیه لیست بیمه، بررسی سوابق تامین اجتماعی با کد ملی کارمندان یا محاسبه سابقه بیمه افراد از آنها استفاده کنند.
جمع بندی
برای مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی فقط با کد ملی، سه مسیر پیش روی شماست: کد دستوری، اپلیکیشن رسمی و سامانه وب سایتی. هرکدام کاربرد خاص خود را دارند اما اگر به دنبال درک حرفهای تری از این مفاهیم هستید، حتماً آموزش کامل را در سایت تدبیر ببینید.
