ذخیره اضطراری آرد در خارگ تأمین شد

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز اظهار داشت: در راستای آمادگی کامل برای مدیریت شرایط احتمالی و تأمین نیازهای اساسی مردم، تمهیدات لازم با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی این بخشداری و با همکاری رئیس پایانه نفتی خارگ و مدیر عملیات عمومی، ۳۱۰ کیسه آرد به‌عنوان ذخیره اضطراری وارد جزیره خارگ شد تا در صورت بروز هرگونه مشکل، خللی در تأمین نان و مایحتاج اولیه شهروندان ایجاد نشود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان جزیره در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و روند رصد و پایش شرایط به‌صورت مستمر ادامه دارد.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، پیشگیری از بروز هرگونه بحران و پاسخ سریع و مؤثر به شرایط خاص احتمالی است و از شهروندان درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند.