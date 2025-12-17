  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

ذخیره اضطراری آرد در خارگ تأمین شد

خارگ- بخشدار ویژه خارگ از تأمین ۳۱۰ کیسه آرد به‌عنوان ذخیره اضطراری در جزیره خبر داد.

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز اظهار داشت: در راستای آمادگی کامل برای مدیریت شرایط احتمالی و تأمین نیازهای اساسی مردم، تمهیدات لازم با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی این بخشداری و با همکاری رئیس پایانه نفتی خارگ و مدیر عملیات عمومی، ۳۱۰ کیسه آرد به‌عنوان ذخیره اضطراری وارد جزیره خارگ شد تا در صورت بروز هرگونه مشکل، خللی در تأمین نان و مایحتاج اولیه شهروندان ایجاد نشود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان جزیره در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و روند رصد و پایش شرایط به‌صورت مستمر ادامه دارد.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، پیشگیری از بروز هرگونه بحران و پاسخ سریع و مؤثر به شرایط خاص احتمالی است و از شهروندان درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند.

