به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، جیمی کیمل در برنامه شبانگاهی آمریکا به تمسخر حمله ترامپ به جمهوری اسلامی ایران پراخت و گفت: اوایل صبح شنبه، ترامپ از مأموریت (به قول خودش) بزرگ رزمی آمریکا در ایران خبر داد. ترامپ در ویدیویی که در مارالاگو ضبط شده بود، جزئیات «عملیات خشم حماسی» را شرح داد؛ در حالی که باید گفت عنوان اولیه‌اش بود «عملیات منحرف‌سازی توجه‌ها از پرونده اپستین».

وی افزود: این عملیات به محرمانه بودن زیادی نیاز داشت، به همین دلیل دونالد ترامپ تماشای روند آن را از اقامتگاه ساحلی ویژه اعضایش در فلوریدا دنبال کرد؛ دقیقاً از همان نقطه‌ای که همین ۲ ماه پیش، وانیلا آیس روی صحنه همراه با یک لاک‌پشت نینجا اجرا داشت.

جیمی کیمل افزود: پیشگویی این است؛ نرو داخل کلبه کنار استخر چون امشب آنجا دارند جنگ جهانی سوم برگزار می‌کنند!

جیمی فالون دیگر مجری برنامه های شبانه هم در این باره گفت: تقریباً مطمئنم این اولین جنگی است که کنار ایستگاه املت شروع شده.

ست مایرز درباره شروع دستور جنگ از این نقطه هم به تمسخر آن پرداخت و گفت: اما آیا واقعاً این یک اتاق امن بود؟ من وقتی داشتم در اولد نیوی شلوار جین پرو می‌کردم، اتاق امن‌تری داشتم!

ست مایرز در این زمینه افزود: صبر کن ببینم، تو در خاورمیانه جنگ راه انداختی و حتی به دفتر کارت هم نرفتی؟ می‌خواهی به سبک «دورکاری» انجام بدهی؟ من چطور قرار است نویسنده‌هایم را وادار کنم بیایند سر کار وقتی رئیس‌جمهور آمریکا با جنگ مثل یک جلسه معمولی رفتار می‌کند؟

جیمی فالون در این باره افزود: اگر از دیدن حمله آمریکا به ایران غافلگیر شدید، نگران نباشید؛ کنگره هم همین‌ احساس را داشت.

جیمی کیمل هم در برنامه اش افزود: با نگاه به گذشته، باید ۲ هفته پیش وقتی ترامپ اولین جلسه هیئت جدید صلحش را برگزار کرد، حدس می زدیم. او با هیئت صلح جلسه گذاشت و هشت روز بعد، ما در جنگیم.

کیمل بیان‌ کرد: قبلاً می‌گفتم تنها چیزی که به شکل مثبتی درباره دونالد ترامپ من را شگفت‌زده کرده این است که ما را وارد هیچ جنگی نکرده بود. حالا دیگر هیچ چیز مثبتی درباره‌اش وجود ندارد. صفر!