آمادگی پلیس و ۸ دستگاه برای کاهش تصادفات زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی کامل نیروهای انتظامی و دستگاه‌های امدادی برای فصل زمستان، اظهار کرد: از روز حمل‌ونقل تا بیستم اسفندماه، پلیس راه و پلیس راهنمایی و رانندگی به همراه ۸ دستگاه دیگر شامل اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر، سازمان‌های خدمات امداد خودرویی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول، در آماده‌باش کامل قرار دارند تا با تمرکز بر بیش از ۱۲۰ گردنه برف‌گیر و نقاط حادثه‌خیز، تردد و سفر مردم را تا حد امکان ایمن، روان و سهل کنند.

وی با تأکید بر رعایت ایمنی توسط مردم گفت: از هموطنان عزیز درخواست داریم در درجه اول از سفرهای غیرضروری در فصل زمستان خودداری کنند، زیرا حوادث جاده‌ای در این فصل معمولاً پرخطرتر و سنگین‌تر است. همچنین ضروری است که تجهیزات ایمنی زمستانی همراه داشته و پیش از آغاز سفر از سلامت و کامل بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

سردار رادان با اشاره به آمار نگران‌کننده تلفات رانندگی افزود: سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر از هموطنان در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند؛ عددی که گاه با تلفات یک جنگ برابری می‌کند و به هیچ وجه شایسته مردم و کشور ما نیست.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد از رانندگان متخلف، عامل اصلی حوادث هستند که با رفتار پرخطر خود، امنیت بیش از ۹۰ درصد رانندگان قانون‌مدار را به خطر می‌اندازند. از این رو نیروهای پلیس راه و راهنمایی و رانندگی موظف هستند با این گروه برخورد قانونی و قاطعانه داشته باشند تا جان مردم حفظ شود.

فرمانده کل انتظامی کشور در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری و حمایت همه‌جانبه دولت و دستگاه‌ها گفت: انتظار داریم دولت محترم و سایر نهادها، در مسیر یک اقدام هم‌افزا و همه‌جانبه برای کاهش تلفات رانندگی، حمایت لازم را فراهم کنند تا با بهره‌گیری از تجهیزات نوین، هوش مصنوعی، مشارکت بخش خصوصی در حوزه تجهیزات الکترونیکی و توسعه زیرساخت‌های هوشمند، بتوانیم کاهش محسوس و جهشی حوادث و تلفات رانندگی را رقم بزنیم.