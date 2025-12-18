به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین، ظهر پنجشنبه در سومین جلسه کارگروه تبلیغ و ترویج شورای توسعه قرآنی گلستان و ستاد اجرایی پنجمین جشنواره ملی آواها و نغمات دینی آیات، با قدردانی از تلاش مؤسسات قرآنی استان اظهار کرد: این مراکز در طول سال نقش مهمی در تربیت نیروهای مؤثر قرآنی ایفا میکنند و خروجی این فعالیتها میتواند در فرآیند انسانسازی و ارتقای فرهنگی جامعه نقشآفرین باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه قرآن کتاب هدایت بشر و یک اثر عمیق فرهنگی است، گفت: توسعه در ابعاد مختلف اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و اقتصادی، از دریچه فرهنگ محقق میشود و زبان اصلی فرهنگ، هنر است.
گلچین جشنواره آواها و نغمات دینی را یکی از مصادیق پیوند هنر و قرآن دانست و گفت: موسیقی دینی، خوشنویسی و سایر هنرهای اصیل میتوانند زبان مؤثر ترویج قرآن و عترت باشند و این جشنواره نمونه موفقی از این رویکرد است.
وی با اشاره به ظرفیت هنر نمایش در انتقال مفاهیم دینی، خواستار احیای جشنوارههای نمایشی قرآنی شد و افزود: نمایش یکی از تأثیرگذارترین هنرها در انتقال مفاهیم عمیق است و میتواند هنرمندان را به سمت تولید آثار فاخر قرآنی هدایت کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همچنین از میزبانی همزمان دو جشنواره ملی در حوزه رضوی و قرآنی در استان خبر داد و گفت: همافزایی دستگاههای فرهنگی، همراهی هنرمندان و حضور فعال قرآنیان، ظرفیت تازهای را در استان ایجاد کرده که میتواند افقهای جدیدی را پیش روی فعالیتهای قرآنی و هنری بگشاید.
گلچین با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی، آموزش و پرورش، هنرمندان و فعالان فرهنگی استان، ابراز امیدواری کرد و افزود: امید است با استمرار این همگرایی، شاهد ترسیم چشماندازی روشن برای توسعه فرهنگ قرآنی و هنری در گلستان باشیم.
نظر شما