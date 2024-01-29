پوستر ۳ فیلم رونمایی شد/ معرفی همه بازیگران «احمد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم‌ها، پوستر فیلم سینمایی «شکار حلزون» به نویسندگی و کارگردانی محسن جسور و تهیه‌کنندگی مصطفی سلطانی رونمایی شد. این پوستر را بهداد صالحی طراحی کرده است.

بهداد صالحی عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد و نشان درجه هنری در رشته گرافیک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

او مدرس دانشگاه، مدارس عالی و دوره‌های ورکشاپ در مراکز آموزشی است و به صورت تخصصی در زمینه طراحی نشانه و هویت بصری فعالیت می‌کند.

طراحی نشانه و هویت بصری شبکه ورزش و شبکه پویا، داوری بخش پوستر جشنواره جاویدان، عضویت در هیأت انتخاب آثار نمایشگاه آفتابی برای ژاپن، کارگردان هنری طراحی هویت بصری شبکه‌های تلویزیونی، عضویت در شورای سیاست‌گذاری فراخوان طراحی نشان شهر شیراز، عضویت در هیأت انتخاب و داوری سومین سوگواره پوسترهای عاشورایی کیش، عضویت در مرکز توسعه هنرهای تجسمی، شرکت در ده‌ها نمایشگاه گروهی داخلی و بین‌المللی، پژوهش و مقاله‌نویسی در زمینه‌های مختلف هنرهای تجسمی، حضور در دوسالانه سرو نقره‌ای، طراحی فونت فارسی از جمله چیستا، کسب مقام از جشنواره‌های مختلف و همچینن آثار چاپ شده در کتاب‌های تخصصی گرافیک در کارنامه این طراح است.

«شکار حلزون» که در بخش نگاه نو چهل و دومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، روز پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه در سانس دوم خانه جشنواره (برج میلاد) برای اهالی رسانه و منتقدان به نمایش در می‌آید.

این فیلم قصه مینو، زن جوان سرپرست خانواده‌ای را روایت می‌کند که برای تامین معاش در یک شرکت خدماتی و نظافتی مشغول به کار است‌. او با پیشنهاد شغل پرستاری از پدر یک جوان مواجه می‌شود که شرط پذیرفتن این شغل با حقوق مناسب، جاری شدن صیغهٔ محرمیت میان آن‌هاست.

حسین پاکدل، فرناز زوفا، محمد رسول صفری، مسعودرضا عجمی، رابعه مدنی، یاسمن ترابی، علی‌اکبر قاضی نظام، امیرعلی سخایی، میثم محمدی و زنده‌یاد حسام محمودی بازیگران «شکار حلزون» هستند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده و کارگردان: محسن جسور، تهیه‌کننده: مصطفی سلطانی، مدیر فیلمبرداری: احسان غفوریان، تدوینگر: موحد شادرو، آهنگساز: امیریل ارجمند، مدیر هنری و طراح صحنه: مرتضی پور حیدری، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین ابراهیمی، مدیر صدابرداری: هادی افشار، طراح چهره‌پردازی: رکسانا نیک‌پور، طراح لباس: ندا حسین‌پور، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه‌ریزی: احساس طرخورانی، مجری طرح: مهدی عبادتی، مدیر تولید: علی‌حسین قاسمی، مدیر تدارکات: زنده‌یاد هادی نوری، اصلاح رنگ و نور: محمد مرادی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: امیر مرشدزاده، طراح لوگوتایپ و گرافیک: بهداد صالحی، موشن‌گرافی: جواد مزلقانی، منشی صحنه: مونا افخمی، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: مریم قربانی‌نیا.

پوستر فیلم سینمایی «پیر پسر» منتشر شد

جشنواره فیلم روتردام از پوستر فیلم سینمایی «پیر پسر» هم‌زمان با نمایش آن رونمایی کرد.

جشنواره فیلم روتردام همزمان با آغاز نمایش‌های فیلم سینمایی «پیرپسر» در سینماهای هلند، از پوستر این فیلم با نام بین المللی «THE OLD BACHELOR» رونمایی کرد.

فیلم سینمایی «پیر پسر» ساخته اکتای براهنی و به تهیه‌کنندگی بابک حمیدیان و حنیف سروری برای رقابت در بخش «مسابقه پرده بزرگ» پنجاه و سومین دوره جشنواره فیلم روتردام در این رویداد حضور دارد.

این فستیوال از ۲۵ ژانویه تا ۴ فوریه (۵ بهمن تا ۱۵ بهمن) در شهر روتردام برگزار می‌شود و اولین اکران فیلم سینمایی «پیر پسر» در این جشنواره فردا ۱۰ بهمن برابر با ۳۰ ژانویه خواهد بود و تا پایان جشنواره نیز در چهار سانس در روزهای مختلف به نمایش درخواهد آمد.

جشنواره فیلم روتردام که به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی اروپا شناخته می‌شود، به دنبال ارایه منتخبی از آثار سینمایی مستقل و خلاقانه با کیفیت در سطح جهانی است.

فیلم سینمایی «پیر پسر» دومین فیلم سینمایی اکتای براهنی در مقام کارگردان است. او این اثر را با فیلمنامه‌ای به قلم خود و با سرمایه گذاری ارسلان براهنی و امیرحسین عبدالهی جلوی دوربین برده است.

لیلا حاتمی، حامد بهداد، محمد ولی‌زادگان و حسن پورشیرازی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند. همچنین محمدرضا داوودنژاد، رضا رویگری، فهیمه رحیم‌نیا و بابک حمیدیان، وحید قاضی‌زاهدی، علی رحیمی، هژیرسام احمدی، وحید رحمتی، شقایق فریادشیران، آرش آقابیک، مهسا باقری، میثم غنی‌زاده، مهری کاظمی، آذر محمدی، محمد برنج‌پور، غلام‌علی رضایی، عباس پرنیانی در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

عوامل فیلم سینمایی «پیر پسر» بدین ترتیب است: مدیر فیلمبرداری: ادیب سبحانی، تدوین: رضا شهبازی و مشاور تدوین: هایده صفی یاری، طراح گریم: بابک اسکندری، طراح صحنه: آناهیتا تیموریان، طراح لباس: آزاده قوام، صدابردار: وحید مقدسی، صداگذار: احسان افشاریان، آهنگساز: حسام ناصری، عکاس: جواد جلالی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: علی جناب، منشی صحنه: گلنوش انتظامی و فائزه فرزام، مدیر تولید: وحید رحمتی و مهدی چراغی، مدیر تدارکات: محمدعزیزی، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، جلوه‌های ویژه بصری: سینا قویدل، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، استدیکم من؛ امیر کتب زاده، مستند پشت صحنه: علی اصغری و مهدی وثوقی، تهیه کننده اجرایی: حنیف سروری، روابط عمومی‌: مهسا همتی، تبلیغات‌مجازی: آریان امیرخان.

طراحی پوستر بین المللی این فیلم سینمایی توسط حنیف سروری و فاطمه حسنوند صورت گرفته است.

رونمایی از پوستر «احمد»

از پوستر فیلم سینمایی «احمد» سومین ساخته امیرعباس ربیعی با طرحی از محمد روح‌الامین رونمایی شد.

همزمان با آغاز بلیت فروشی فیلم‌های چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و در آستانه برگزاری این رویداد، پوستر فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد با تصویری از تینو صالحی در نقش «شهید احمد کاظمی» و با طرحی از محمد روح‌الامین منتشر شد.

«احمد» که برای نخستین بار نقش موثر شهید احمد کاظمی را در ۱۸ ساعت ابتدایی زلزله دلخراش بم به تصویر می‌کشد، در بخش سودای سیمرغ جشنواره فجر ۴۲ حضور دارد و جمعه ۲۰ بهمن ماه در سانس اول کاخ رسانه به نمایش درمی‌آید.

در خلاصه داستان این اثر که در ژانر حادثه‌ای ساخته شده، آمده است: «ساعتی پس از زلزله، احمد کاظمی وارد فرودگاه بم می‌شود …»

تینو صالحی، توماج دانش بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد درویشی، علی صادقی‌زاده، مریم ماهانی، زهرا مرادی‌زاده کرمانی، تصنیف حسینی، عرفان سروستانی، مینا شفیعی، سیدمحمد صفوی، آرین اویسی، احمد صمیمی، حسام ایمانی، حامد معالی مهربانی، کامبیز منصف، آرمان متین‌نیا، فاطمه حسینی، لیلا شیرمحمدی و مجید خوبان دیگر نقش‌آفرینان این فیلم سینمایی هستند.

دیگر عوامل «احمد» عبارتند از نویسندگان: امیرعباس ربیعی و رضا محبی‌نوری، مدیر فیلمبرداری: هاشم مرادی، طراح صحنه: محمدرضا شجاعی، تدوین: حمید نجفی‌راد، طراح لباس: نیاز حمیدی، طراح گریم: مرتضی کهزادی، موسیقی: مسعود سخاوت‌دوست، اصلاح رنگ و نور: فرهاد قدسی، صدابردار: طاهر پیشوایی، صداگذار: حسین قورچیان، جلوه‌های ویژه بصری: محمد برادران، جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، مدیر تولید: منصور غضنفری، مدیر تدارکات: محمد محمدنیا، مدیر برنامه‌ریزی: بهمن حسینی، دستیار یک کارگردان: صالح غربی جوان، استوری برد: اوستا فروردین، عکاس: امیرحسین غضنفری، روابط عمومی: سپیده شریعت رضوی و محصول موسسه تصویرشهر و سازمان سینمایی سوره.