کاظمی: طرح تحول پرورشی را آماده کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، در خصوص فعالیت‌های پرورش در آموزش و پرورش گفت: در حوزه پرورشی طرح تحول پرورشی را آماده کرده‌ایم که کاملاً با رویکردهای جدید کار را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: شعارمان برگشت به مدرسه و تقویت فعالیت‌های پرورشی در مدرسه است با شعار هر دانش آموز، حداقل یک نقش و هر دانش آموز حداقل یک تشکل، همراه با تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی در مدرسه و تقویت زیرساخت‌های پرورشی مبتنی بر فعالیت‌های جدید است.

وی ادامه داد: این این موضوع را معاون پرورشی طراحی و تدوین کردند و آن را دنبال می‌کنند، لذا حتماً به ایشان می‌گویم که یک نشست خبری با شما بگذارم و توضیحات لازم را بدهند، تا دقیقاً ابعاد این فعالیت‌ها توضیح داده شود که در حال حاضر در مدارس در حال اجرا است.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال اجرای پروژه شیر در مدارس خاطر کرد: موضوع توزیع شیر در ۱۰۰ استان‌های کشور در حال اجرا است البته یکی دو استان مانده بود، که استان تهران یکی از آنها بود و از این هفته، توزیع شیر آغاز شده است و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

کاظمی در پاسخ به سوالی در این خصوص که بر اساس حضور و مشاهدات میدانی در استان خراسان، گفته می‌شد که سال‌ها است در آنجاشی توزیع نمی‌شود، این موضوع را قویاً تکذیب کرد و تصریح کرد: شیر فقط در مدارس ابتدایی دولتی توزیع می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص برنامه‌های وزارتخانه خود برای استفاده ظرفیت آموزشی معلمان در ایران دیجیتال، بیان کرد: این کار در حال اجرا است و و ما تقریباً دو میلیون دانش آموز و ۱۰۰ هزار معلم را در فاز اول در دستور کار قرار داده و آموزش دادیم. این آموزش‌های رقومی در بخش‌های مختلف با سرعت در حال اجرا است.