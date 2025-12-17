  1. سیاست
  2. دولت
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

کاظمی: طرح تحول پرورشی را آماده کردیم

کاظمی: طرح تحول پرورشی را آماده کردیم

وزیر آموزش و پرورش گفت: در حوزه پرورشی طرح تحول پرورشی را آماده کرده‌ایم که کاملاً با رویکردهای جدید کار را دنبال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، در خصوص فعالیت‌های پرورش در آموزش و پرورش گفت: در حوزه پرورشی طرح تحول پرورشی را آماده کرده‌ایم که کاملاً با رویکردهای جدید کار را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: شعارمان برگشت به مدرسه و تقویت فعالیت‌های پرورشی در مدرسه است با شعار هر دانش آموز، حداقل یک نقش و هر دانش آموز حداقل یک تشکل، همراه با تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی در مدرسه و تقویت زیرساخت‌های پرورشی مبتنی بر فعالیت‌های جدید است.

وی ادامه داد: این این موضوع را معاون پرورشی طراحی و تدوین کردند و آن را دنبال می‌کنند، لذا حتماً به ایشان می‌گویم که یک نشست خبری با شما بگذارم و توضیحات لازم را بدهند، تا دقیقاً ابعاد این فعالیت‌ها توضیح داده شود که در حال حاضر در مدارس در حال اجرا است.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال اجرای پروژه شیر در مدارس خاطر کرد: موضوع توزیع شیر در ۱۰۰ استان‌های کشور در حال اجرا است البته یکی دو استان مانده بود، که استان تهران یکی از آنها بود و از این هفته، توزیع شیر آغاز شده است و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

کاظمی در پاسخ به سوالی در این خصوص که بر اساس حضور و مشاهدات میدانی در استان خراسان، گفته می‌شد که سال‌ها است در آنجاشی توزیع نمی‌شود، این موضوع را قویاً تکذیب کرد و تصریح کرد: شیر فقط در مدارس ابتدایی دولتی توزیع می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص برنامه‌های وزارتخانه خود برای استفاده ظرفیت آموزشی معلمان در ایران دیجیتال، بیان کرد: این کار در حال اجرا است و و ما تقریباً دو میلیون دانش آموز و ۱۰۰ هزار معلم را در فاز اول در دستور کار قرار داده و آموزش دادیم. این آموزش‌های رقومی در بخش‌های مختلف با سرعت در حال اجرا است.

کد خبر 6692609
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها