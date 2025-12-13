کاظمی: شبکه «شاد» باید منظم، عادلانه و پیشرو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش‌وپرورش، ظهر امروز، شنبه ۲۲ آذرماه در جلسه کارگروه راهبری شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) که با حضور نماینده همراه اول، معاونان و مدیران ستادی برگزار شد، خواستار برگزاری منظم و حداقل ماهانه شورای راهبری شاد شد و تأکید کرد: این جلسات راهبردی و حیاتی است و حتی در صورت محدودیت زمانی، باید به‌صورت کوتاه اما مستمر برگزار شود.

وی شاد را یکی از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران در دوران شیوع کرونا دانست و افزود: این شبکه در شرایط اضطراری و با محدودیت زمانی شکل گرفت، بنابراین وجود برخی ابهامات و اشکالات طبیعی است، اما اکنون باید با پیگیری جدی، این مسائل را برطرف کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش، همچنین خواستار توجه ویژه به مناطق محروم شد و گفت: خدمات مجازی و ظرفیت‌های جانبی پلتفرم شاد باید در اولویت به مدارس روستایی و مناطق کم‌برخوردار اختصاص یابد و در این زمینه حتی می‌توان مشوق‌های مالی و حمایتی نیز در نظر گرفت.

وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به ضرورت تنظیم‌گری دقیق در حوزه تبلیغات، حریم خصوصی و محتوا، اظهار کرد: حریم تعلیم و تربیت بسیار حساس است و هرگونه فعالیت در فضای مجازی باید با رعایت ضوابط قانونی، فرهنگی و تربیتی انجام شود. کمیسیون تنظیم مقررات شاد نیز باید با کمیته‌های فنی، محتوایی، حقوقی و مالی فعال‌تر عمل کند.

وی در ادامه گفت: هدف ما این است که شاد با حفظ رایگان بودن خدمات آموزشی پایه، به یک پلتفرم آموزشی پیشرو، پایدار و عادلانه تبدیل شود.