۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

کاظمی: شبکه «شاد» باید منظم، عادلانه و پیشرو باشد

وزیر آموزش‌وپرورش با تاکید بر برگزاری مستمر شورای راهبری شبکه «شاد»، خواستار رفع ابهامات، توجه ویژه به مناطق محروم و ارتقای کیفیت، توجه به حریم خصوصی و محتوای این شبکه آموزشی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش‌وپرورش، ظهر امروز، شنبه ۲۲ آذرماه در جلسه کارگروه راهبری شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) که با حضور نماینده همراه اول، معاونان و مدیران ستادی برگزار شد، خواستار برگزاری منظم و حداقل ماهانه شورای راهبری شاد شد و تأکید کرد: این جلسات راهبردی و حیاتی است و حتی در صورت محدودیت زمانی، باید به‌صورت کوتاه اما مستمر برگزار شود.

وی شاد را یکی از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران در دوران شیوع کرونا دانست و افزود: این شبکه در شرایط اضطراری و با محدودیت زمانی شکل گرفت، بنابراین وجود برخی ابهامات و اشکالات طبیعی است، اما اکنون باید با پیگیری جدی، این مسائل را برطرف کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش، همچنین خواستار توجه ویژه به مناطق محروم شد و گفت: خدمات مجازی و ظرفیت‌های جانبی پلتفرم شاد باید در اولویت به مدارس روستایی و مناطق کم‌برخوردار اختصاص یابد و در این زمینه حتی می‌توان مشوق‌های مالی و حمایتی نیز در نظر گرفت.

وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به ضرورت تنظیم‌گری دقیق در حوزه تبلیغات، حریم خصوصی و محتوا، اظهار کرد: حریم تعلیم و تربیت بسیار حساس است و هرگونه فعالیت در فضای مجازی باید با رعایت ضوابط قانونی، فرهنگی و تربیتی انجام شود. کمیسیون تنظیم مقررات شاد نیز باید با کمیته‌های فنی، محتوایی، حقوقی و مالی فعال‌تر عمل کند.

وی در ادامه گفت: هدف ما این است که شاد با حفظ رایگان بودن خدمات آموزشی پایه، به یک پلتفرم آموزشی پیشرو، پایدار و عادلانه تبدیل شود.

