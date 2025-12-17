  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

تعطیلی بنادر مسافربری هرمزگان

تعطیلی بنادر مسافربری هرمزگان

بندرعباس-، مدیر بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس گفت: به علت شرایط نامساعد جوی و دریایی بنادر مسافربری در مسیرهای بندرعباس – قشم – هرمز و بالعکس تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ادیمی اظهار کرد: در این مدت مسافران قشم می‌توانند از بندرپل بندر خمیر به بندرلافت قشم رفت و آمد کنند.

ادیمی از مردم خواست برای اطلاع از شرایط خبرهای رسمی را از خبرگزاری‌های رسمی و صدا و سیما دنبال کنند.

کد خبر 6692864

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها