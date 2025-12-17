تعطیلی بنادر مسافربری هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ادیمی اظهار کرد: در این مدت مسافران قشم میتوانند از بندرپل بندر خمیر به بندرلافت قشم رفت و آمد کنند.
ادیمی از مردم خواست برای اطلاع از شرایط خبرهای رسمی را از خبرگزاریهای رسمی و صدا و سیما دنبال کنند.
بندرعباس-، مدیر بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس گفت: به علت شرایط نامساعد جوی و دریایی بنادر مسافربری در مسیرهای بندرعباس – قشم – هرمز و بالعکس تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
