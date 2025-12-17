  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

با دستور وزیر کار؛

بیمارستان شهید رحیمی بیرجند احیا شد؛ راه‌اندازی مرکز جراحی محدود

بیمارستان شهید رحیمی بیرجند احیا شد؛ راه‌اندازی مرکز جراحی محدود

بیرجند- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی از راه‌اندازی مرکز جراحی محدود در بیمارستان شهید رحیمی خبر داد و گفت: این اقدام گام اول برای ارتقای کامل بیمارستان است.

سید حسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش‌های مستمر برای احیای بیمارستان شهید رحیمی گفت: سه رشته جراحی در بیمارستان شهید رحیمی اضافه شده و مرکز جراحی محدود این بیمارستان آغاز به کار کرده و این اقدام با پیگیری شخص وزیر کار و رفاه اجتماعی و دستور مستقیم ایشان انجام شد.

وی با بیان اینکه وزیر کار هیئتی را به بیرجند فرستاد تا وضعیت بیمارستان را از نزدیک بررسی کنند و پس از بازدید میدانی و ارائه مستندات، دستور احیای بیمارستان صادر شد، گفت: این در حالی است که در گذشته مقاومت‌هایی در سازمان تامین اجتماعی وجود داشت، اما با تلاش‌های استاندار، نمایندگان استان و پیگیری مستمر، این گام مهم عملیاتی شد.

هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر، این بیمارستان با امکانات جدید در رشته‌های گوش و حلق و بینی و اورولوژی فعالیت خود را آغاز کرده و این تنها گام اول است، افزود: تجهیزات پزشکی و سایر امکانات بیمارستان به مرور به‌روز و گسترش خواهد یافت تا سطح بیمارستان به استانداردهای بالاتر ارتقا یابد.

وی همچنین از تلاش‌های وزیر کار و رئیس سازمان تامین اجتماعی، دکتر سالاری، و تیم همراه ایشان قدردانی کرد و گفت: این اقدام نمونه‌ای از هم‌افزایی بین دولت و نمایندگان مردم برای حل مشکلات حوزه درمان در استان است و امیدواریم گام‌های بعدی نیز با همین اهتمام پیگیری شود.

کد خبر 6692995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها