سید حسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاشهای مستمر برای احیای بیمارستان شهید رحیمی گفت: سه رشته جراحی در بیمارستان شهید رحیمی اضافه شده و مرکز جراحی محدود این بیمارستان آغاز به کار کرده و این اقدام با پیگیری شخص وزیر کار و رفاه اجتماعی و دستور مستقیم ایشان انجام شد.
وی با بیان اینکه وزیر کار هیئتی را به بیرجند فرستاد تا وضعیت بیمارستان را از نزدیک بررسی کنند و پس از بازدید میدانی و ارائه مستندات، دستور احیای بیمارستان صادر شد، گفت: این در حالی است که در گذشته مقاومتهایی در سازمان تامین اجتماعی وجود داشت، اما با تلاشهای استاندار، نمایندگان استان و پیگیری مستمر، این گام مهم عملیاتی شد.
هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر، این بیمارستان با امکانات جدید در رشتههای گوش و حلق و بینی و اورولوژی فعالیت خود را آغاز کرده و این تنها گام اول است، افزود: تجهیزات پزشکی و سایر امکانات بیمارستان به مرور بهروز و گسترش خواهد یافت تا سطح بیمارستان به استانداردهای بالاتر ارتقا یابد.
وی همچنین از تلاشهای وزیر کار و رئیس سازمان تامین اجتماعی، دکتر سالاری، و تیم همراه ایشان قدردانی کرد و گفت: این اقدام نمونهای از همافزایی بین دولت و نمایندگان مردم برای حل مشکلات حوزه درمان در استان است و امیدواریم گامهای بعدی نیز با همین اهتمام پیگیری شود.
