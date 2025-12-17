به گزارش خبرنگار مهر، هادی ایمانی صبح چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران به مناسبت هفته پژوهش و سالروز وحدت حوزه و دانشگاه، ضمن تبیین اهمیت پژوهش از دیدگاه مقام معظم رهبری، بر ضرورت تحول در رویکرد علمی دانشگاهها تاکید کرد.
وی پژوهش را کلیدواژه اصلی پیشرفت کشور دانست و اظهار داشت: تحقیق و پژوهش یک مأموریت جهادی است و هدف ما هدایت دانشجویان به سمت پژوهشهای مسئلهمحور و کاربردی برای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه است.
مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی با اشاره به لزوم فناورانه و مسئلهمحور شدن دانشگاهها، از برنامههای این تشکل برای ترویج فرهنگ پژوهش خبر داد و گفت: برگزاری رویدادهایی مانند "جابر بن حیان"، انتشار "نقشه راه مهندسی" و تقویت ارتباط با صنعت، از اقدامات عملی در این مسیر است.
ایمانی با اشاره به هفته وحدت حوزه و دانشگاه، بر نقش همکاریهای مشترک این دو نهاد در تولید «علم نافع» تأکید کرد.
دعوت از رئیسجمهور برای حضور در دانشگاه
وی با اشاره به سفر ریاست جمهوری به خراسان جنوبی، اعلام کرد: با توجه به حضور دکتر پزشکیان در استان در ایام هفته پژوهش، تشکلهای دانشجویی درخواست جدی برای حضور ایشان در محیط دانشگاه دارند.
ایمانی آمادگی کامل تشکلهای دانشجویی استان برای میزبانی از رئیسجمهور و فراهم کردن فضایی جهت شنیدن مستقیم دغدغههای نخبگان و دانشجویان را اعلام داشت و افزود: معتقدیم این ارتباط مستقیم میتواند به تصمیمسازیهای دقیقتر در سطح کلان کشور کمک کند.
نظر شما