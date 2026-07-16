بازگشت بیمارستان شهید رحیمی بیرجند به چرخه درمان؛ انجام ۱۲۰ عمل جراحی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی پیش از ظهر پنج‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها از احیای بیمارستان شهید رحیمی بیرجند خبر داد و اظهار کرد: این مرکز درمانی حدود دو سال قبل از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده بود و حتی مجوز فعالیت آن نیز بنا به درخواست مدیریت وقت لغو شده بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه بازگشت آن به مدار ارائه خدمات فراهم شد.

وی با اشاره به آغاز فعالیت بخش جراحی این بیمارستان افزود: در حال حاضر دو اتاق عمل بیمارستان فعال است و به طور میانگین هر ماه بیش از ۱۲۰ عمل جراحی در این مرکز انجام می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه تکمیل نیروی انسانی از اولویت‌های پیش‌روی این بیمارستان است، گفت: در زمان تعطیلی بیمارستان، بخشی از کادر درمان به بیمارستان میلاد منتقل شدند و اکنون جذب و تأمین نیروهای مورد نیاز در دستور کار قرار دارد تا خدمات درمانی این مرکز به تدریج توسعه یابد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: راه‌اندازی مجدد بیمارستان شهید رحیمی علاوه بر ارائه خدمات به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و جامعه کارگری، می‌تواند بخشی از مراجعات سایر مراکز درمانی استان را پوشش داده و به افزایش ظرفیت درمانی خراسان جنوبی کمک کند.