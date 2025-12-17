لغو بازی استقلال و ناکامی رقبا در رسیدن به صدر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم لیگ برتر فوتسال زنان امروز (چهارشنبه ۲۶ آذر) با برگزاری ۵ دیدار پیگیری شد. در یکی از بازیها نفت آبادان برابر ایران زمین ملارد به پیروزی رسید و گلبرگ تاکستان هم در ادامه نتایج خوبش مس رفسنجان و برد.
نکته قابلتوجه این هفته عدم برگزاری دیدار استقلال و فولاد بود. بازی دو تیم فولاد هرمزگان و استقلال تهران از هفته هفتم رقابتها به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.
با وجود لغو این دیدار هیچیک از تیمهای بالانشین موفق نشدند از غیبت استقلال استفاده کنند و خود را به صدر جدول برسانند. در حال حاضر تیم استقلال با ۱۸ امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به رقبا همچنان صدرنشین لیگ برتر فوتسال زنان است.
نتایج هفته هفتم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:
* پالایش نفت آبادان ۷ - ایران زمین ملارد صفر
* گلبرگ تاکستان ۳- مس رفسنجان صفر
* هیئت خراسان رضوی یک - مس کرمان یک
* ملی حفاری اهواز صفر - پالایش نفت اصفهان صفر
* نفت امیدیه ۳- سپاهان اصفهان یک
نظر شما