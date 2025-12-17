  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

هفته هفتم فوتسال زنان؛

لغو بازی استقلال و ناکامی رقبا در رسیدن به صدر

هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتسال زنان با برتری تیم‌های مدعی قهرمانی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم لیگ برتر فوتسال زنان امروز (چهارشنبه ۲۶ آذر) با برگزاری ۵ دیدار پیگیری شد. در یکی از بازی‌ها نفت آبادان برابر ایران زمین ملارد به پیروزی رسید و گلبرگ تاکستان هم در ادامه نتایج خوبش مس رفسنجان و برد.

نکته قابل‌توجه این هفته عدم برگزاری دیدار استقلال و فولاد بود. بازی دو تیم فولاد هرمزگان و استقلال تهران از هفته هفتم رقابت‌ها به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.

با وجود لغو این دیدار هیچ‌یک از تیم‌های بالانشین موفق نشدند از غیبت استقلال استفاده کنند و خود را به صدر جدول برسانند. در حال حاضر تیم استقلال با ۱۸ امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به رقبا همچنان صدرنشین لیگ برتر فوتسال زنان است.

نتایج هفته هفتم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

* پالایش نفت آبادان ۷ - ایران زمین ملارد صفر
* گلبرگ تاکستان ۳- مس رفسنجان صفر
* هیئت خراسان رضوی یک - مس کرمان یک
* ملی حفاری اهواز صفر - پالایش نفت اصفهان صفر
* نفت امیدیه ۳- سپاهان اصفهان یک

