لغو بازی استقلال و ناکامی رقبا در رسیدن به صدر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم لیگ برتر فوتسال زنان امروز (چهارشنبه ۲۶ آذر) با برگزاری ۵ دیدار پیگیری شد. در یکی از بازی‌ها نفت آبادان برابر ایران زمین ملارد به پیروزی رسید و گلبرگ تاکستان هم در ادامه نتایج خوبش مس رفسنجان و برد.

نکته قابل‌توجه این هفته عدم برگزاری دیدار استقلال و فولاد بود. بازی دو تیم فولاد هرمزگان و استقلال تهران از هفته هفتم رقابت‌ها به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.

با وجود لغو این دیدار هیچ‌یک از تیم‌های بالانشین موفق نشدند از غیبت استقلال استفاده کنند و خود را به صدر جدول برسانند. در حال حاضر تیم استقلال با ۱۸ امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به رقبا همچنان صدرنشین لیگ برتر فوتسال زنان است.

نتایج هفته هفتم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

* پالایش نفت آبادان ۷ - ایران زمین ملارد صفر

* گلبرگ تاکستان ۳- مس رفسنجان صفر

* هیئت خراسان رضوی یک - مس کرمان یک

* ملی حفاری اهواز صفر - پالایش نفت اصفهان صفر

* نفت امیدیه ۳- سپاهان اصفهان یک