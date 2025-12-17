درخواست مسئولان باشگاه استقلال از «سیدورف»/ مرد هلندی شرط مهم گذاشت!

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه استقلال طی روزهای اخیر مذاکراتی را با کلارنس سیدورف (مشاور مدیرعامل) انجام داده‌اند تا دامنه وظایف او در ساختار آبی‌پوشان افزایش یابد. مسئولان استقلال بر این باورند که با توجه به تجربه و سابقه بین‌المللی سیدورف، می‌توان از ظرفیت‌های بیشتری از این چهره مطرح فوتبال جهان در مسیر پیشرفت فنی باشگاه استفاده کرد.

در جریان این گفتگوها، سیدورف از مدیران یک درخواست مهم داشته است. پایبندی باشگاه به تعهدات مالی و پرداخت منظم مطالبات او، یکی از شروط اصلی ادامه همکاری محسوب می‌شود. این موضوع در حالی مطرح شده که سیدورف خواستار شفافیت و نظم در اجرای تعهدات مالی از سوی باشگاه شده است.

تاکنون توافق نهایی برای تمدید قرارداد میان طرفین حاصل نشده و ادامه همکاری سیدورف با باشگاه استقلال منوط به جلب رضایت دو طرف و دستیابی به توافق کامل در خصوص جزئیات مالی و شرح وظایف جدید خواهد بود. از این رو، مذاکرات میان مدیران استقلال و سیدورف همچنان ادامه دارد و باید دید در روزهای آینده چه تصمیمی درباره آینده این همکاری اتخاذ خواهد شد.