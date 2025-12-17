توافق احتمالی استقلال با یک بازیکن و امیدواری به بازشدن پنجره بسته

به گزارش خبرنگار مهر، در پی فسخ غیرقانونی قرارداد برخی بازیکنان داخلی و خارجی باشگاه استقلال طی سال‌های اخیر، با صدور حکم فیفا پنجره نقل و انتقالاتی آبی‌پوشان از نیم‌فصل لیگ بیست‌وپنجم بسته خواهد شد؛ موضوعی که عملاً جذب بازیکنان جدید را برای این تیم غیرممکن می‌کند.

یکی از شاکیان اصلی باشگاه استقلال در این پرونده، منتظر محمد، هافبک عراقی و بازیکن سابق آبی‌ها است؛ بازیکنی که بدون حتی یک دقیقه حضور در ترکیب استقلال و به دلیل فسخ غیرقانونی قراردادش، شکایتی را علیه این باشگاه در فیفا مطرح کرده است.

در همین راستا، مدیران باشگاه استقلال طی روزهای اخیر مذاکراتی را با منتظر محمد و وکیل او انجام داده‌اند و به توافقاتی اولیه دست یافته‌اند تا این بازیکن شکایت خود را پس بگیرد. از سوی دیگر، با توجه به اقدام استقلال در به‌کارگیری وکلای حقوقی برای پیگیری روند باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی، مدیران این باشگاه امیدوارند با رأی دادگاه حکمیت ورزش (CAS)، پنجره نقل و انتقالاتی آبی‌ها باز شده و مشکلی برای جذب بازیکن جدید وجود نداشته باشد.