آقای خاص کشتی ایران سرمربی تیم ملی آذربایجان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای هدایت تیم ملی جمهوری آذربایجان با فدراسیون این کشور به توافق رسید و قرار است بزودی قرارداد رسمی امضا کنند.

مدت زمان قرارداد بنا با فدراسیون کشتی آذربایجان هنوز اعلام نشده است.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران با هدایت محمد بنا در المپیک ۲۰۱۲ لندن به سه مدال خوش رنگ طلا رسید. بنا در کنار تیم ملی کشتی فرنگی در المپیک ریو هم بود اما در المپیک ریو نتوانست با این تیم موفقی کسب کند و به دو مدال برنز بسنده کرد. پس از آن هدایت تیم ملی کشتی فرنگی به حسن رنگرز داده شد.