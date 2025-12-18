به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته مسابقات نیمه نهایی و فینال لیگ کشتی آزاد در شرایطی برگزار شد که این مسابقات حواشی بسیار زیادی داشت. تیم ستارگان پاس ساری که در مرحله نیمه نهایی باید به مصاف بانک شهر می‌رفت به دلیل عدم حضور علی مؤمنی در جریان مسابقات از حضور در لیگ انصراف داد و به این ترتیب بانک شهر بدون برگزاری مسابقه نیمه نهایی و به صورت مستقیم به فینال راه پیدا کرد.

مرتضی قربانی سرمربی تیم ستارگان پاس ساری در گفتگو با خبرنگار مهر، علت اصلی عدم حضور در مرحله نیمه نهایی دخالت پژمان درستکار و غلام محمدی در عدم حضور علی مؤمنی اعلام کرد و به همین دلیل خبر از شکایت از پژمان درستکار، حمید یاری و غلام محمدی داد. قربانی معتقد است دخالت‌های آشکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد باعث شده تا علی مؤمنی که امسال با تیم ستارگان پاس ساری قرارداد بسته است، باعث شده این کشتی‌گیر فراری شود و با وجود اینکه سازمان لیگ قرارداد او را ثبت کرده و وزن کشی هم شده اما روز مسابقه با وجود اعلام گوینده سالن مبنی بر اینکه علی مؤمنی به روی تشک برود، او را از سالن کشتی فراری دادند و به همین دلیل قربانی هم تصمیم گرفت در مرحله نیمه نهایی مقابل بانک شهر به میدان نرود.

البته اقدام قربانی از سوی علیرضا دبیر به شدت محکوم شد و اعلام کرد که باید سرمربی تیم ستارگان پاس ساری به خاطر عدم حضور در لیگ پاسخگو باشد. در هر حال حالا تیم ستارگان پاس ساری از پژمان درستکار، غلام محمدی و حمید یاری شکایت کرده است و قرار است روز دوشنبه جلسه کمیته انضباطی به خاطر این شکایت برگزار شود. البته فدراسیون کشتی هم اعلام کرده دخالتی در این موضوع نخواهد داشت.

اما حواشی لیگ تنها به این موضوع ختم نمی‌شود، مسابقه فینال بین استقلال جویبار و بانک شهر، در وزن ۹۲ کیلوگرم جایی که امیرحسین فیروزپور که امسال با قرارداد ۵ میلیاردی از استقلال جویباربرابر محمد مبین عظیمی از بانک شهر با حواشی و جنجال بسیار زیادی همراه بود که در نهایت رأی داوران به پیروزی عظیمی از بانک شهر منجر شد. این اتفاق باعث شد تا کمیل قاسمی سرمربی تیم استقلال جویبار نسبت به این موضوع اعتراض کند و با بیرون آوردن فیروزپور از تشک کشتی اجازه نداد دست مبین عظیمی به عنوان برنده بالا برود.

قاسمی که به تصمیمات داوری به شدت معترض بود پس از مسابقه فیروزپور تیمش را به بیرون از تشک کشتی فرستاد و قصد ادامه برگزاری لیگ را نداشت. حمید یاری و دیگر مسئولان فدراسیون کشتی با رایزنی و صحبت‌های زیادی که با کمیل قاسمی داشتند او را برای ادامه مسابقه مجاب کردند که در نهایت بانک شهر هم قهرمان مسابقات لیگ کشتی لیگ شد.

اگرچه قاسمی به تصمیمات داوری به شدت معترض بود اما مصلایی پور رئیس کمیسیون داوران در گفتگو با خبرنگار مهر اشتباه داوری را در صحنه کشتی امیرحسین فیروزپور و محمد مبین عظیمی را کاملاً رد کرد و گفت: حتی اگر فیروزپور برنده میدان می‌شد باز هم امتیازات بانک شهر بیشتر و قهرمانی برای این تیم بود.

اعتراض‌ها و حواشی که کمیل قاسمی در جریان مسابقات لیگ به داوری داشت از دید رئیس فدراسیون کشتی دور نمانده و دبیر اعلام کرده او باید به خاطر رفتارهایش پاسخگو باشد. به همین منظور او هم احتمالاً در جلسه کمیته انضباطی حضور خواهد داشت.