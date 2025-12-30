به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی به عنوان سرمربی تیم کشتی فرنگی آذربایجان قرارداد همکاری امضا کرد، بحث در مورد انتخاب دستیاران او و همچنین حضور برخی ملیپوشان در آذربایجان مطرح شد.
طبق پیگیریهای خبرنگار مهر، رسول جزینی و بهروز حضرتی پور نیز بهعنوان دستیار محمد بنا را در هدایت تیم کشتی فرنگی آذربایجان یاری میکنند. همچنین طبق شنیدهها مرتضی الغوثی کشتی گیر سنگین مازندرانی که در وزن ۱۳۰ کیلوگرم رقابتهای کشوری اهواز بهعنوان نخست رسید در ترکیب تیم آذربایجان به میدان برود.
این در حالی است که علی اکبر یوسفی قهرمان سنگین وزن کشتی فرنگی جهان، گزینه اول آذربایجانیها بود که به دلیل اینکه سال گذشته در کرواسی به میدان رفت و فدراسیون کشتی نیز به احتمال زیاد رضایت نامه برای کشتی گیران صادر نخواهد کرد سرمربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی ایران به سراغ الغوثی رفت تا این کشتیگیر برای آذربایجان به میدان برود.
