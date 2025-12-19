قهرمانی خوزستان و دومی قم در مسابقات کشتی فرنگی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور به عنوان اولین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی در سال ۲۰۲۶ که از روز چهارشنبه در اهواز آغاز شده بود، امروز (جمعه، ۲۸ آذر) با معرفی تیم‌ها و کشتی‌گیران برتر به پایان رسید.

در پایان این رقابت‌ها تیم خوزستانِ میزبان با ۱۳۸ امتیاز قهرمان شد، تیم قم با ۱۰۱ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. استان‌های فارس و تهران نیز با ۹۵ و ۹۲ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. مازندران و توابع تهران نیز با ۹۰ و ۷۸ امتیاز رده‌های بعدی را از آن خود کردند.

خوزستان با محمد حسین‌وند پناهی در ۵۵ کیلو، پویا ناصرپور در ۶۰ کیلو و محمدامین حسینی در ۸۲ کیلو سه قهرمان در این رقابت‎‌ها داشت، درحالیکه مازندرانی‌ها هم با علی اسکو در ۷۷، ناصر علیزاده در ۹۷ و مرتضی الغوثی در ۱۳۰ کیلو، برابر با تیم میزبانِ قهرمان، در اوزان دهگانه اولی داشتند.

فارس با میثم دلخانی در ۶۳ کیلو و محمد کمالی در ۶۷ کیلو دو اولی داشت و دو قهرمانی اوزان ۷۲ و ۸۷ کیلوگرم نیز از آن محمدجواد رضایی از قم و بهروز هدایت از کرمانشاه شد.

رده‎‌بندی انفرادی اوزان دهگانه این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- محمد حسینوند پناهی (خوزستان) ۲- محمدرضا توکلیان (سهمیه) ۳- کیانوش شمشیری (تهران) و مهدی کمالی (فارس) ۵- حسین قادری (قم) ۶- محمد نظری (توابع تهران)

۶۰ کیلوگرم: ۱- پویا ناصرپور (خوزستان) ۲- محمد عشیری (خوزستان) ۳- میلاد رضانژاد (سهمیه) و امیررضا ده بزرگی (فارس) ۵- محمدمهدی جواهری (قم)

۶۳ کیلوگرم: ۱- میثم دلخانی (فارس) ۲- رضا بهمنی (سهمیه) ۳- علی حاجی وند (توابع تهران) و عرفان جرکنی (تهران) ۵- محمد جانقلی (قم) و علیرضا قناعتی (اصفهان)

۶۷ کیلوگرم: ۱- محمد کمالی (فارس) ۲- محمد اسکندری (اصفهان) ۳- آرمین محب ثابت (تهران) و مصطفی رضایی ۵- حسین عباسی (سهمیه) و علی چوبک زن (سهمیه)

۷۲ کیلوگرم: ۱- محمدجواد رضایی (قم) ۲- امید بهمنی (سهمیه) ۳- حجت رضایی (خوزستان) و کیا رستمی (کردستان) ۵- فرید سیرتی مقدم (گیلان) و امیررضا عالی وند (سهمیه)

۷۷ کیلوگرم: ۱- علی اسکو (مازندران) ۲- امیرمهدی سعیدی نوا (قم) ۳- محمد ناقوسی (خوزستان) و علی اصغر سام دلیری (مازندران) ۵- عارف حبیب اللهی (توابع تهران) و امین کاویانی نژاد (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: ۱- محمدامین حسینی (خوزستان) ۲- محمد ارجمند (سهمیه) ۳- مهدی مرادالیاسی (سهمیه) و محمدرضا مختاری (فارس) ۵- آرشام ملکی (مازندران) و ابوالفضل رسولی (قم)

۸۷ کیلوگرم: ۱- بهروز هدایت (کرمانشاه) ۲- محمدحسین استاد محمد معمار (توابع تهران) ۳- رسول گرمسیری (خوزستان) و جمال اسماعیلی (تهران) ۵- پویا گراوند (سهمیه) و امیرحسین نعمت زاده (قم)

۹۷ کیلوگرم: ۱- ناصر علیزاده (مازندران) ۲- امیررضا مرادیان (توابع تهران) ۳- توحید محبی (سهمیه) و حمیدرضا بادکان (تهران) ۵- حسن آریانژاد (سهمیه) و امیررضا اکبری (سهمیه)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- مرتضی الغوثی (مازندران) ۲- محمدسروش رنجبر (همدان) ۳- بهنام مهدی زاده (تهران) و آرمان طهماسبی (کردستان) ۵- علی کریمی (سهمیه) و ابوالفضل حاجی وندی (سهمیه)