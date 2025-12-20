به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رنگرز درباره رقابت‌های قهرمانی کشور که به‌عنوان مرحله اول چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: مسابقات چرخه انتخابی تیم ملی را پشت سر گذاشتیم. رقابت‌های بسیار خوبی را با حضور جوانان شایسته و حضور چهره‌ها و پدیده‌ها شاهد بودیم. این چرخه شفاف و عادلانه پوشیدن پیراهن تیم ملی و اینکه کشتی گیران می‌دانند برای رسیدن به دوبنده تیم ملی چه گام‌هایی را بردارند و از چه فیلترهایی عبور کنند طبیعتاً شرایط را برای پشتوانه سازی در کشتی فرنگی به طور مشخص باز گذاشته است.

رنگرز در مورد غیبت برخی از کشتی گیران در این مسابقات تصریح کرد: در صورتی که غایبین مستندات لازم را که مورد تأیید کمیته پزشکی فدراسیون قرار بگیرد ارائه دهند، به نوعی از این امکان بهره مند می‌شوند که در مورد آنها بازنگری شود. از پیگیری‌های فدراسیون کشتی به جهت برگزاری مسابقات قهرمانی کشور تشکر می‌کنم.

وی تأکید کرد: از میزبانی شایسته استان خوزستان، تلاش‌های اداره کل ورزش و هیئت کشتی استان خوزستان برای برپایی مطلوب این مسابقات تشکر می‌کنم. البته مجموعه عزیزانمان در شرکت ملی نفت و وزارت نفت انصافاً همراهی ویژه ای داشتند سالن و محل اسکان و امکانات بسیار خوبی برای ما تدارک دیدند. کما اینکه قرار شد مسابقات قهرمانی کشور جوانان نیز قرار در همین مکان برگزار بشود.

رنگرز گفت: اولین اردوی ما جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا از ۱ لغایت ۹ دی ماه با حضور قهرمانان برگزار می‌شود. یک مجموعه‌ای از تست‌ها، آزمون‌ها و آزمایش‌ها مدنظر ما است که در این اردو گرفته خواهد شد. با هماهنگی بعمل آمده با هیئت کشتی استان‌ها، بابک ولی محمدی از استان خوزستان و محمدعلی چمیانی از استان فارس نیز هم به جمع کادر فنی اضافه خواهند شد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تصریح کرد: با مساعدت فدراسیون جوانان شایسته ای که زیر ۲۳ سال سن دارند در راستای تمرینات تیم ملی امید و با توجه به اینکه رقابت‌های جهانی سال ۲۰۲۶ در کشور آمریکا برگزار خواهد شد راهی تورنمنت مطرح وهبی امره ترکیه که از عیار بالایی برخوردار است خواهند شد و جوانان شایسته ای که داعیه پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارند می‌توانند به نوعی شایستگی خود را در مرحله دوم که ارزیابی بیرونی است نشان دهند.

رنگرز عنوان کرد: نفرات اول هم طبیعتاً در ادامه چرخه انتخابی تیم ملی به رقابت‌های رنکینگ کرواسی اعزام خواهند شد و امیدواریم بتوانند مزد زحمات خود را بگیرند. حضور در تورنمنت رنکینگ آلبانی را نیز در دستور کار داریم، که با همکاری فدراسیون یک تیم هم به آن رقابت‌ها اعزام خواهد شد.