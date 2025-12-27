فرماندار دیر: خدمت صادقانه به مردم اولویت مدیریت شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر، با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، با اشاره به بارندگی‌های اخیر در شهرستان اظهار کرد: در پی نزولات آسمانی، حدود ۱۱۴ میلی‌متر بارش در شهرستان ثبت شد و وقوع تگرگ در بخش‌هایی از بردخون، موجب خسارت به حدود ۴۰۰ هکتار از مجموع ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی کشاورزی این بخش شد.

وی با قدردانی از پیگیری‌های استاندار بوشهر، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ستاد مدیریت بحران کشور و حضور میدانی مسئولان، افزود: هدف از این بازدیدها، انجام بررسی‌های دقیق میدانی و احصای واقعی خسارت‌ها بود تا حمایت‌ها و سیاست‌های جبرانی دولت به‌درستی و عادلانه به کشاورزان آسیب‌دیده اختصاص یابد.

فرماندار شهرستان دیر با اشاره به خسارت‌های ناشی از تگرگ در بخش بردخون، بر لزوم برآورد دقیق و عادلانه خسارت‌ها تأکید کرد و گفت: حمایت‌های دولتی باید صرفاً شامل کشاورزانی شود که واقعاً دچار آسیب شده‌اند.

سجادی تأکید کرد: بخشداران و مدیران ذی‌ربط باید با دقت، حساسیت و نظارت کامل، مانع از هرگونه خطا یا سوءاستفاده در برآورد خسارت‌ها شوند و فقط کسانی که بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد دچار آسیب شده‌اند، مشمول حمایت‌ها شوند.

فرماندار دیر در ادامه به پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر اشاره کرد و گفت: پروژه‌ها باید با بازدیدهای میدانی و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان و مدیران استانی احصا شوند تا افتتاح‌ها واقعی، اثرگذار و در شأن مردم باشد. برخی پروژه‌های شاخص نیز با حضور استاندار و مسئولان استانی و ملی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به برگزاری مانور و رزمایش مدیریت بحران در اداره گاز شهرستان، بر اهمیت آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی تأکید کرد و افزود: شهرستان دیر همانند بسیاری از مناطق کشور بر روی گسل‌های زلزله قرار دارد و تجربیات تلخ زلزله‌هایی چون رودبار و بم نشان می‌دهد که کوچک‌ترین سهل‌انگاری در ساخت‌وساز می‌تواند به فجایع بزرگ منجر شود.

توسعه خدمات در مناطق محروم

سجادی تصریح کرد: پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازسازی، چهار مرحله اصلی مدیریت بحران است و همه دستگاه‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عضو ستاد بحران باید این مراحل را به‌طور جدی در دستور کار داشته باشند.

فرماندار دیر با اشاره به برنامه‌های اعتکاف، با قدردانی از ستاد اعتکاف شهرستان و همکاری دستگاه‌ها گفت: برنامه‌های اعتکاف امسال باید با رویکرد کیفی، محوریت امامت، ولایت، مهدویت، امیدآفرینی و توجه به موضوع مهم فرزندآوری برگزار شود و همه دستگاه‌ها، به‌ویژه شهرداری‌ها، بخشداران و دستگاه‌های خدمات‌رسان همکاری حداکثری داشته باشند.

وی همچنین با تأکید بر خدمت‌رسانی صادقانه به مردم، به توصیه‌های امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه اشاره کرد و افزود: مسئولان باید همواره به یاد داشته باشند که این جایگاه‌ها امانتی از سوی مردم است و گره‌گشایی از مشکلات اقشار ضعیف و کم‌برخوردار، مهم‌ترین وظیفه مدیران است.

سجادی با قدردانی از اقدام اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان در ارائه خدمات میدانی در روستاها، این اقدام را الگویی مناسب برای سایر دستگاه‌ها دانست و گفت: مردم مناطق محروم باید خدمات را در محل زندگی خود دریافت کنند.

افزایش اعتبارات تملک دارایی شهرستان

فرماندار دیر همچنین از افزایش اعتبارات تملک دارایی شهرستان از ۲۸۵ میلیارد تومان به ۴۰۸ میلیارد تومان خبر داد و افزود: در کنار اعتبارات شورای راهبردی، برای پروژه جاده وفاق نیز ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی جذب شده که مناقصه آن برگزار و به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش مدیران سابق و فعلی دستگاه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، اصحاب رسانه و مجموعه آموزش و پرورش، بر همکاری همه دستگاه‌ها در برگزاری برنامه‌های پیش‌رو از جمله سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تأکید کرد.