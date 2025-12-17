سرما در راه همدان؛کاهش دما تا منفی ۱۱ درجه

محمد حسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، تداوم بارش برف را به صورت خفیف و پراکنده اعلام کرد و گفت: از بعد از ظهر پنج شنبه به بعد بارندگی پیش بینی نمی‌شود و فقط دمای هوا اندکی کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به بارش شدید برف در روز گذشته عنوان کرد: بارش‌ها تا ظهر پنج شنبه به صورت خفیف و پراکنده تداوم خواهد داشت و انتظار می‌رود از روز جمعه بارش‌ها متوقف شود.

باقری شکیب دمای فعلی همدان را منفی ۶ درجه اعلام کرد و گفت: تا این لحظه دمای هوا کاهش محسوسی نداشته اما پیش بینی می‌شود کاهش دما از پنج شنبه افزایش یابد بطوری که هفته آینده در برخی نقاط استان همدان به زیر ۱۱ درجه هم برسد.

وی با اشاره به اینکه، کاهش دما تا منفی ۶ درجه در این فصل از سال برای استان همدان سرمای شدید حساب نمی‌شود، گفت: با توجه به کاهش دما در روزهای آینده یخبندان در معابر و جاده‌های استان پیش بینی می‌شود که این روند تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.