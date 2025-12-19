بارش یک متری برف در سر بیژن جیرفت، برق شهر راین قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژاد خالقی، صبح جمعه در تشریح آخرین وضعیت استان کرمان به خبرنگاران گفت: در پی بارش‌های اخیر، راه «سربیژن» به‌طور کامل مسدود شده و محور «فاریاب– کهنوج از سمت کلکسورک» نیز امکان تردد ندارد.

وی افزود: مسیر جایگزین برای تردد خودروها از فاریاب به سمت گلدسته پیش‌بینی شده و رفت‌وآمد به کهنوج از این مسیر انجام می‌شود.

نژاد خالقی، با اشاره به شدت بارش برف در منطقه سربیژن گفت: در این محور حدود یک متر برف گزارش شده و به همین دلیل راه همچنان مسدود است.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان همچنین از قطع برق در شهر راین خبر داد و افزود: در شهرستان‌های فاریاب و ارزوئیه، برخی روستاها در معرض خطر قرار دارند و به فرمانداران تأکید شده بازدیدهای میدانی انجام و گزارش وضعیت را مرتباً اعلام کنند

وی درباره وضعیت شهر کهنوج گفت: سطح آب در داخل شهر بالا آمده و مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده است. امیدواریم با کاهش شدت بارندگی در ساعات آینده و با اقدام فوری انجام شده؛ آب در لین منطقه نیز فروکش کند.

نژادخالقی تأکید کرد: تاکنون خسارت گسترده‌ای در سطح استان کرمان گزارش نشده اما تیم‌های مدیریت بحران همچنان در حال رصد شرایط هستند.

به گفته وی، دهیاران و فرمانداری‌ها مأمور شده‌اند آخرین وضعیت روستاها را جمع‌بندی و به استانداری اعلام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان در پاسخ به پرسشی درباره بیشترین میزان بارش‌ها نیز گفت: در حال حاضر بیشترین بارش برف در منطقه سر بیژن ثبت شده است.