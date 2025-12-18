معاون استاندار کرمان: دستگاه های اجرایی برای مخاطرات جوی آماده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی آیتاللهی موسوی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان، با اشاره به وضعیت جوی پیشرو و هشدارهای هواشناسی، بر آمادگی کامل تمامی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی با اشاره به لزوم برقراری ارتباط بیوقفه در سراسر استان کرمان، بهویژه در محورهای مواصلاتی، از دستگاههای مسئول خواست در فرصت باقیمانده تا آغاز بارشها، شبکههای ارتباطی را بهطور کامل بررسی کرده و نسبت به رفع نواقص احتمالی اقدام کنند تا امکان اطلاعرسانی و ارتباط امدادگران و شهروندان در همه شرایط فراهم باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان همچنین از مسئولان محلی خواست بهصورت فوری و حضوری از افراد تحت پوشش نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بازدید کرده و در صورت آسیبپذیر بودن محل سکونت آنان در برابر بارشها، اقدامات لازم از جمله جابهجایی یا ایمنسازی را بدون تأخیر انجام دهند.
موسوی، بر آمادگی کامل اورژانس ۱۱۵ در سطح استان تأکید کرد و افزود: صدا و سیما و اصحاب رسانه باید هشدارهای لازم درباره شرایط جوی و وضعیت محورهای مواصلاتی، بهویژه برای مسافرانی که قصد ورود به استان کرمان را دارند، بهطور مستمر اطلاعرسانی کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان همچنین از مردم خواست از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.
وی با اشاره به احتمال بارش برف و یخزدگی در برخی محورها، از دستگاههای راهداری و شهرداریها خواست عملیات شنریزی و سایر اقدامات پیشگیرانه را از هماکنون آغاز کنند و پلیس راه نیز باید آمادگی کامل برای مدیریت ترافیک و کمکرسانی در شرایط بحرانی را داشته باشد.
معاون عمرانی استاندار کرمان بر لزوم اطلاعرسانی و هشدار به جامعه عشایری و کشاورزان تأکید کرد و گفت: مسئولیت پیگیری و اطمینان از توجه این اقشار به هشدارها بر عهده دستگاههای مرتبط است.
موسوی، با اشاره به اعلام آمادگی بخش خصوصی، از فرمانداران خواست در صورت نیاز، با هماهنگی مدیران واحدهای صنعتی، از ماشینآلات راهسازی بخش خصوصی استفاده کنند.
وی همچنین با یادآوری همراهیهای گذشته ارتش و سپاه، خواستار بهرهگیری سریع و مؤثر از تمامی ظرفیتهای این نهادها در زمان بروز بحران شد.
