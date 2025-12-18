به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژاد خالقی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان، با استناد به گزارشهای سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: از امشب (پنجشنبه) شدت بارندگیها در استان کرمان افزایش مییابد و این شرایط در روز جمعه نیز تداوم خواهد داشت.
وی با صدور دستور آماده باش کامل، از فرمانداران و دستگاههای اجرایی خواست اقدامات پیشگیرانه را با حساسیت و سرعت بالا در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: فرمانداران بهصورت میدانی و شخصی از سیلبندها، مسیلها و راههای مواصلاتی بازدید کنند و تمامی ظرفیتهای راهداری، دهیاریها و شهرداریها در مناطق مختلف بسیج شود.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به تداوم بارشها در شهرستانهای جنوبی تصریح کرد: با توجه به احتمال بارشهای ناگهانی و شدید، خطر جاریشدن روانآب و طغیان مسیلها وجود دارد و بررسی و ترمیم نقاط حساس سیلبندها باید فوراً انجام شود.
نژاد خالقی، همچنین از کاهش دما و احتمال بارش برف در مناطق شمالی استان کرمان خبر داد و گفت: راهداری شمال استان کرمان موظف است راههای مواصلاتی را بهطور مستمر پایش کرده و در صورت نیاز نسبت به برفروبی و آمادهسازی محورها اقدام کند. پلیس راهور نیز در صورت لزوم باید نسبت به مسدودسازی جادهها بدون وقفه اقدام نماید.
وی با توصیه به شهروندان برای پرهیز از سفرهای غیرضروری افزود: در صورت ضرورت سفر، همراه داشتن زنجیر چرخ، سوخت کافی و مواد غذایی ضروری الزامی است.
وی ادامه داد: همچنین فرمانداران مناطق شمالی باید از طریق دهیاریها نسبت به تأمین آذوقه کافی برای روستاهای صعبالعبور و علوفه دامها اقدام فوری انجام دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان بر نقش رسانهها در آگاهیبخشی تأکید کرد و گفت: صدا و سیمای مرکز استان کرمان موظف است اطلاعرسانی لازم را بهصورت مستمر در این زمینه انجام دهد.
وی با تأکید بر هماهنگی بیندستگاهی خاطرنشان کرد: جابهجایی عشایر ساکن در مناطق پرخطر باید در اسرع وقت انجام شود و در صورت بروز هرگونه مشکل، دستگاهها میتوانند با هماهنگی استانداری از ظرفیت شهرداریها، دهیاریها و اداره کل امور روستایی استفاده کنند.
نژاد خالقی، افزود: کلیه دستگاههای اجرایی و امدادی استان کرمان تا روز شنبه در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و در خصوص احتمال یخبندان در شهرهای سردسیر، تصمیمگیری و اطلاعرسانی عمومی متعاقباً انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: ما در کنار مردم هستیم و از همکاری و هوشیاری شهروندان در رعایت نکات ایمنی قدردانی میکنیم.
