به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ریاستجمهوری ونزوئلا اعلام کرد که نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور، در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به پیامدهای تهدیدهای واشنگتن بر صلح و ثبات منطقهای هشدار داده است.
بر اساس این گزارش، ریاستجمهوری ونزوئلا افزود که مادورو اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را که در آن نفت و ثروتهای ونزوئلا را متعلق به ایالات متحده دانسته بود، بهشدت محکوم کرده است.
ریاستجمهوری ونزوئلا همچنین به نقل از مادورو تأکید کرد که این اظهارات ترامپ ماهیتی استعمارگرایانه دارد و تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت ملی ونزوئلا است.
ترامپ دیروز با تهدید ونزوئلا اعلام کرد که تمامی نفتکشهای مشمول تحریم که وارد ونزوئلا شوند یا از آن خارج گردند، هدف این محاصره قرار خواهند گرفت.
وی افزود: ونزوئلا اکنون بهطور کامل توسط بزرگترین ناوگان دریایی که در تاریخ آمریکای جنوبی گردآوری شده، محاصره شده است و این ناوگان در مراحل آینده گستردهتر خواهد شد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد: شوکی که ونزوئلا دریافت خواهد کرد «بیسابقه» خواهد بود تا زمانی که – به گفته او – تمامی نفت، زمینها و سایر داراییهایی که نظام ونزوئلا «از آمریکا سرقت کرده» بازگردانده شود.
ترامپ با بیان اینکه دستور رسمی برای اعمال محاصره دریایی فراگیر علیه نفتکشهای تحت تحریم صادر کرده، گفت: واشنگتن اجازه نخواهد داد یک نظام دشمن، نفت، زمین یا هر دارایی دیگری از آمریکا را تصاحب کند» و خواستار بازگرداندن فوری آنها شد.
روابط آمریکا و ونزوئلا طی سالهای اخیر بارها دچار تنش شده و واشنگتن با اعمال تحریمهای گسترده علیه کاراکاس، دولت مادورو را تحت فشار قرار داده است.
