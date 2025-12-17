  1. ورزش
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

اعلام زمان ورود هواداران تراکتور و پرسپولیس به ورزشگاه یادگار امام

زمان بازگشایی درهای ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برای حضور تماشاگران دارای بلیت برای دیدار تراکتور و پرسپولیس مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام باشگاه تراکتور با توجه به برگزاری مسابقه با پرسپولیس در روز پایانی هفته و پیش‌بینی حضور گسترده هواداران، از تمامی هواداران درخواست می‌شود با برنامه‌ریزی مناسب و حضور به موقع در ورزشگاه، از تردد در ساعات پرترافیک خودداری کنند و ساعت ورود به ورزشگاه از ساعت ۱۲ خواهد بود.

همچنین از هواداران تقاضا می‌شود نهایت همکاری را با باشگاه، عوامل اجرایی، نیروهای انتظامی و مسئولان برگزاری مسابقه، در برگزاری هرچه منظم‌تر این دیدار داشته باشند تا از بروز هرگونه حاشیه و مشکل احتمالی جلوگیری شود.

یادآور می‌شود بلیت‌های این مسابقه صرفاً به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه رسمی بلیت‌فروشی باشگاه تراکتور در دسترس هواداران قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تراکتور و پرسپولیس از ساعت ۱۶:۱۵ فردا پنجشنبه در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی برگزار می‌شود.

