به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه‌را درباره دیدار فردا پنجشنبه پرسپولیس و تراکتور تبریز در یک شانزدهم جام حذفی گفت: یک تیم باید حذف شود و دو تیم مهم ایران با همدیگر بازی دارند. فردا جزئیات خیلی کوچک می‌تواند تعیین کننده باشد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به اینکه قرار بود بازی بدون تماشاگر برگزار شود اما در نهایت این دیدار با تماشاگر برگزار می‌شود جواب متفاوتی داد و تاکید کرد: به نظرم فوتبال برای تماشاگران و هواداران است. امیدوارم کسانی که فردا به استادیوم می‌آیند فوتبال قشنگ و زیبا از هر دو تیم ببینند.

ویه‌را در خصوص تاکید باشگاه پرسپولیس درباره استفاده از ظرفیت ۱۰ درصدی جایگاه تماشاگران خود یادآور شد: چون بازی حذفی است و اگر ۵۰ درصد تقسیم می‌شد جالب‌تر بود. به هر حال امیدوارم فردا هواداران یک بازی زیبا ببینند و ما ببریم و هدیه خوب به هواداران خود بدهیم.

سرمربی سرخپوشان درباره عملکرد قهرمان فصبل گذشته لیگ برتر خاطرنشان کرد: تراکتور تیمی خوب در لیگ ایران و آسیا است. امیدوارم با نقشه کاری خودمان بازی خوبی انجام دهیم.

او درباره بازگشت امید به هواداران با حضور دوباره اوسمار ویه را در پرسپولیس گفت: به عنوان یک فینال به بازی جام حذفی نگاه کنیم. سعی می‌کنیم بهترین بازی خودمان را انجام دهیم.