انتظار یک غافلگیری در بازی تراکتور و پرسپولیس؛ اشتباهات فردی قفل است!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار پرسپولیس و تراکتور در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی، یکی از حساسترین و پرستارهترین تقابلهای این مرحله محسوب میشود. مسابقهای که خیلی زود یک مدعی را از گردونه رقابتها کنار خواهد زد. حساسیت بالای جام حذفی، فشردگی مسابقه و کیفیت فنی دو تیم باعث شده این بازی فراتر از یک دیدار معمولی تلقی شود.
در همین رابطه، فرزاد آشوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با نگاهی فنی به بررسی این تقابل پرداخته و معتقد است جزئیات، خلاقیت فردی و استفاده از لحظات خاص، نقش تعیینکنندهای در سرنوشت این مسابقه خواهد داشت.
بازیکن پیشین پرسپولیس و تراکتور، تقابل این دو تیم در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی را یکی از جذابترین و سختترین بازیهای این مرحله میداند. او معتقد است فهرست بازیکنان دو تیم، سطح فنی مسابقه را بالا برده و تماشاگران باید منتظر یک دیدار فشرده و تاکتیکی باشند.
بازی از مسیر آنالیز عبور میکند
آشوبی با اشاره به شرایط فنی دو تیم گفت: دو تیمی مقابل هم قرار میگیرند که لیست بازیکنانشان جزو جذابترینهای لیگ هستند و به نوعی بدنه اصلی فوتبال ایران را نشان میدهند. طبیعی است که چنین بازیای بسیار سخت باشد و نتیجه آن بیشتر از هر چیز، به آنالیز دقیق و انتخاب راهکارهای درست در طول مسابقه بستگی دارد.
نیاز به چیدمان هوشمندانه
او ادامه داد: هر دو تیم نقاط قوت بسیار واضح و شناختهشدهای دارند. به همین دلیل، کادر فنی دو تیم باید برای چیدمان نفرات و مقابله با تواناییهای حریف، راهکارهای مشخص و حتی پیشگیرانه داشته باشند. در چنین بازیای احتمال هر بحرانی وجود دارد و هیچ تیمی بدون ضعف وارد زمین نمیشود.
بازی نزدیک و فشرده در انتظار دو تیم
بازیکن پیشین پرسپولیس و تراکتور با تأکید بر حساسیت مسابقه پیش بینی کرد و گفت: فکر میکنم شاهد یک بازی نزدیک و فشرده خواهیم بود. مسابقهای که ممکن است از معدود لحظات خلق موقعیت و فضا تعیین تکلیف شود و تیمی موفق خواهد بود که بهتر از این لحظات استفاده کند.
کلید بازی خلاقیت و ضربات شروع مجدد
آشوبی درباره عامل تعیینکننده بازی گفت: هر دو تیم بازیکنان قابل اتکای زیادی دارند، اما به نظرم بازیکن خلاق و تصمیمگیریهای سریع، بهویژه در ضربات شروع مجدد، میتواند نقش کلیدی در نتیجه بازی داشته باشد.
اشتباهات فردی؛ قفل میکند!
او در ادامه افزود: در کنار این موضوع، اشتباهات فردی هم میتواند مثل یک قفل عمل کند؛ قفلی که اگر باز شود، سرنوشت بازی را تغییر میدهد. اینکه کدام تیم بتواند از اشتباهات حریف بهتر استفاده کند، اهمیت زیادی دارد.
انتظار یک غافلگیری
بازیکن پیشین پرسپولیس و تراکتور در پایان در پاسخ به پیشبینی نتیجه گفت: واقعاً پیشبینی این بازی کار بسیار سختی است. من شخصاً هیچ پیشبینی ندارم و فقط منتظر لحظه غافلگیری هستم که کدام تیم بتواند از آن لحظه استفاده کند و برنده از زمین خارج شود.
