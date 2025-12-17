  1. ورزش
ناظر ویژه انضباطی برای بازی تراکتور و پرسپولیس

بازی تیم های فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس با حضور ناظر انضباطی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و پرسپولیس در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران با تمهیدات ویژه داوری و انضباطی برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام امیر مهدی علوی سخنگو و مدیر روابط عمومی فدراسیون، این مسابقه با استفاده از تکنولوژی کمک‌داور ویدئویی و با حضور دو کمک‌داور VAR در اتاق داوری انجام می‌شود.

همچنین برای این دیدار حساس، ناظر ویژه انضباطی نیز در ورزشگاه یادگار امام حضور خواهد داشت تا بر نحوه برگزاری مسابقه، رفتار تیم‌ها و رعایت کامل مقررات نظارت مستقیم داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پرسپولیس و تراکتور از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز در مرحله یک شانزدهم جام حذفی برگزار می‌شود.

